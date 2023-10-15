حدث ليلاً| الصين تطرح مبادرة سلام.. وبدء تخفيض أسعار السلع

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولين وكان أبرزها ما يأتي:

بنسبة 25%.. تعرف على مبادرة تخفيض أسعار السلع في الإسكندرية - صور

بدأت فعاليات مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية، اليوم السبت، في عدد من السلاسل التجارية بالإسكندرية، والتي أعلنتها الحكومة بالتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

مرصد الأزهر معلقا على دعوة تسليح مستوطني الضفة: تهديد مباشر لحياة الفلسطينيين

أعلن مرصد الأزهر، متابعته بقلق وترقّب بالغين تصريحات وزير الأمن الصهيوني المتطرف بن جفير، الذي دعا فيها إلى تسليح المستوطنين بكل المستوطنات الواقعة في أراضي الضفة الغربية بالأسلحة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

قصف من الأراضي السورية يستهدف إسرائيل.. وجيش الاحتلال يرد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، رصد إطلاق قذيفة صاروخية من الأراضي السورية، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في الجولان المحتل.

للتفاصيل.. اضغط هنا

السيسي يتلقى اتصالاً هاتفيًا من نظيره البرازيلي لبحث الأوضاع في غزة

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، حيث جرى التباحث حول مختلف أبعاد الأوضاع الأمنية والإنسانية المتردية في قطاع غزة، وتطورات التصعيد العسكري الجاري، وذلك في ضوء الرئاسة البرازيلية الحالية لمجلس الأمن الدولي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

سفير فلسطين بمصر: عائلات كاملة سقطت من السجل بسبب الإبادة الجماعية بقطاع غزة

كشف دياب اللوح السفير الفلسطيني لدى مصر، إن دولة الاحتلال تقوم بحرب إبادة جماعية ولكن الشعب الفلسطيني مرابط على أرضه وتلقى تهديدات بإخلاء ليس فقط الجزء الشمالي من القطاع ولكن كل القطاع، مؤكدا أن 1.2 مليون فلسطيني يرفضون التهجير.

للتفاصيل.. اضغط هنا

وزيرا خارجية السعودية والصين يبحثان تطورات الأوضاع في غزة

أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، السبت، اتصالا هاتفيا، بنظيره الصيني وانج يي.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"التموين": متابعة ميدانية من أجل ضمان تطبيق تخفيض أسعار السلع

شدد المتحدث باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية أحمد كمال، على أن هناك متابعة ميدانية من الأجهزة المعنية من أجل ضمان تطبيق تخفيض أسعار السلع.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بايدن: نعمل مع مصر وإسرائيل والأردن لاستئناف تدفق المساعدات لغزة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أن بلاده تعمل مع مصر وإسرائيل والأردن والأمم المتحدة، لتخفيف وطأة الأوضاع في غزة، واستئناف إيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الغرف التجارية: مبادرة خفض أسعار السلع بدأت في المنافذ والسلاسل الكبرى

أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن عددًا من الشركات بدأت تنفيذ مبادرة الدولة لخفض أسعار السلع الإستراتيجية الهامة، مشيرًا إلى أن هناك شركات طرحت السكر في المجمعات والمنافذ بسعر 27 جنيها للكيلو.

للتفاصيل.. اضغط هنا

خبير إقتصادي يكشف تأثير الحرب في غزة على الاقتصاد المصري

قال الدكتور مدحت نافع، الخبير الأقتصادي، إن حرب فلسطين سيمتد تأثيرها على العالم، موضحًا أن مدى هذه الحرب غير معلوم حتى الأن، ومتوقف على إصرار وتوطير إسرائيل لشكل الهجوم.

للتفاصيل.. اضغط هنا