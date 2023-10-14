رئيس الوزراء يشهد اصطفافا لمُعدات الأمطار بمحافظة بورسعيد
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كتب- محمد نصار:
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالجراج العمومي لمحافظة بورسعيد، اصطفافا للمعدات الخاصة بالمراكز والمدن والأحياء وشركة مياه الشرب والصرف الصحي للوقوف على مدى استعداد وجاهزية أجهزة المحافظة لموسم الأمطار ومجابهة الأزمات والكوارث والسيطرة عليها.
وأكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أن هذا الاصطفاف يأتي بهدف مراجعة جاهزية كل المعدات للسيطرة على أي أزمة أو كارثة طبيعية، وربط كل مراكز الأزمات بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالمحافظات، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهذا الشأن.
وتفقد رئيس الوزراء عددًا من المركبات والسيارات والمعدات المُصطفة، واستمع لشرح حول تجهيزاتها وأدوارها، ومدى كفاءتها الفنية لأداء مهامها، حيث أوضح محافظ بورسعيد أن معدات وتجهيزات المحافظة يبلغ إجمالي عددها 326 مُعدة، تتضمن لوادر، وعربات كسح، وعربات لوري، وفناطس مياه، وعربات نقل، وجرارات، وسيارات مزودة بسلالم، ومكابس، وحفارات، وميكروباصات، وتروسيكل، ومقطورات، وتتبع تلك المعدات كلا من: الجراج العمومي، وجهاز الإنقاذ والطوارئ، ومدينة بورفؤاد، وأحياء: الشرق، والعرب، والمناخ، والضواحي، والزهور، والجنوب، والغرب.
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