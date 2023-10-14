وزير الري يتابع أعمال البعثة المصرية في أوغندا

كتب- محمد نصار:

التقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، يرافقه السفير منذر سليم، السفير المصري في أوغندا، وأعضاء بعثة الري المصري بأوغندا، مع مهندسي الري المصري بأوغندا بمدينة جينجا.

جاء ذلك لمتابعة أعمال البعثة ومشروعات التعاون الثنائي الحالية بين مصر وأوغندا والتي يشرف عليها أعضاء البعثة ومناقشة الرؤية المستقبلية لتعزيز وتعميق التعاون مع أوغندا.

وأثنى "سويلم" وفق بيان السبت، على دور بعثة الري المصري بأوغندا في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية والري منذ إنشاء سد أوين وحتى الآن، وبما يخدم رسالة مصر في تحقيق التنمية لشعوب دول حوض النيل.

واستعرض الوزير مهام بعثة الري المصري في مجال متابعة القياسات المائية والإشراف على تنفيذ أنشطة مشروعات التعاون الثنائي في مجالات الموارد المائية ومقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى وتقديم كل سبل الدعم الفني للأشقاء من دولة أوغندا.

وقال "سويلم" إن تواجد بعثة الري المصري بأوغندا خير دليل على حرص مصر على تعزيز أواصر التعاون والتكامل مع دول حوض النيل ونقل الخبرات المصرية لها في كل المجالات التي يحتاجها المواطنين بهذه الدول، مثل "المشروع المصري الأوغندي لمقاومة الحشائش المائية بالبحيرات العظمى" لإزالة الحشائش المائية من مخارج البحيرات والمساهمة في الحد من مخاطر الفيضان والحفاظ على القرى والمدن المطلة على البحيرات من أخطار الفيضانات، ومشروع درء مخاطر الفيضان بمقاطعة كسيسي بغرب أوغندا والذي ساهم في حماية أرواح المواطنين والممتلكات من أخطار الفيضانات وخلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة ارتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات.

كما تم إنشاء العديد من خزانات حصاد مياه الأمطار لأغراض الشرب والاستخدامات المنزلية في المقاطعات البعيدة عن مصادر المياه، وحفر 75 بئرا جوفيا في أوغندا لتوفير مياه الشرب النقية لمواطني أوغندا.