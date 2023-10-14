تصل القاهرة.. الأرصاد تعلن أماكن سقوط الأمطار وطقس الأيام المقبلة
كتب- محمد عبدالناصر:
كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس وأماكن سقوط الأمطار والتي تبدأ من اليوم.
وأضافت منار غانم، أنه بداية من اليوم السبت وعلى مدار هذا الأسبوع ستتأثر البلاد بتعمق المنخفض الجوي بشكل كبير، وبالتالي توجد فرص أمطار تكون بشكل متفاوت على المحافظات الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري.
وتابعت: "قد تمتد الأمطار إلى محافظات من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى، لكنها ستكون أمطار خفيفة مع انخفاضات طفيفة في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل".
وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى وجود أمطار اليوم على مناطق من مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط وشمال سيناء وبعض الأماكن من مدن القناة ووسط سيناء.
وأكدت أن فرص الأمطار ستكون مستمرة غدا الأحد، وتصل إلى المناطق الداخلية لكنها ستكون خفيفة وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية.
سوق مصراوى
-
أفضل أجهزة قياس ارتفاع ضغط الدم.. بأسعار تبدأ من 299 جنيهاتفاصيل
-
أحدث سماعات بلوتوث لاسلكية مقاومة للماء.. بأسعار تبدأ من 180 جنيهاتفاصيل
-
بقسط يبدأ من 184 جنيها.. أقوي لابتوب للعمل والدراسة 2023تفاصيل
-
أفضل أنواع كابل USB لشحن الهاتف.. بأسعار تبدأ من 45 جنيهاتفاصيل
-
أفضل اكسسوارات عصرية لتجديد سيارتك بخصم حتى 41%تفاصيل
-
أفضل أدوات العناية ببشرة وشعر الطفل.. بخصومات تصل إلى 16%تفاصيل
فيديو قد يعجبك: