3204 مخالفة تموينية و 11 ألف علبة سجائر.. الجيزة تشن حملات مكثفة لضبط المحتكرين

كتب- محمد أبو بكر:

شنت محافظة الجيزة، من خلال مديرية التموين سلسلة من الحملات التموينية علي المخازن السلعية والمحال العامة لضبط محتكري السلع الغذائية وردع المخالفين .

واطلع اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، وفقًا لبيان الجمعة، علي جهود مديرية التموين بالجيزة خلال شهر، والتي أسفرت عن تحرير ٣٢٠٤ مخالفة تموينية لبداليين تموينيين ومخابز ومحال عامة لعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأزيد من السعر الرسمي وإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات .

وتابع محافظ الجيزة، الجهود في مجال المخابز والتي أسفرت عن تحرير عدد ٢٣٠٨ محضر شمل ٨٠٢ محضر مخالفة لإنتاج خبز ناقص الوزن، وتحرير ٥٤٠ مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و ١٨٨ مخالفة توقف وغلق، و١٢٠ مخالفة تصرف ومراجعة رصيد، و ٥٠ مخالفة لعدم وجود سجل تفتيش و ٣ مخالفة لعدم وجود ميزان و ٦٠٢ مخالفة لعدم نظافة أدوات المعجن وعدم إعطاء بون .

وتم تحرير في مجال الأسواق، عدد ٨٤٧ محضر مخالفة شملت ١٦٤ مخالفة لعدم الإعلان عن الأسعار و ٣٥ مخالفة للبيع بأزيد من السعر الرسمي و١٠١ مخالفة لعدم وجود ترخيص و٣٣٦ عدم وجود شهادة و ١٣٨مخالفة لتجار تموينيين.

وتم تحرير في مجال المواد البتروليةـ، ٤٩ محضر ضمت غلق مستودعات وعدم الإعلان عن الأسعار .

وتمكنت الحملات من ضبط حوالي ١٢ طن دقيق بلدي مدعم بحوزة مخالفين و١١ ألف علبة سجائر ومعسل بقصد الاحتكار والتلاعب بالأسعار و ١١٧٠ كجم سكر تمويني و ٤١٣ بطاقة تموينية بقصد استغلال الدعم و ٨١٢ كجم لحوم وكبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

وأكد محافظ الجيزة، علي استمرار شن الحملات الرقابية ومتابعة الأسواق والمحلات ومنافذ البيع المختلفة بالقرى والمراكز والأحياء للتأكد من مدى توافر السلع الأساسية وصلاحية المعروض ومحاربة كافة صور الغش والاستغلال التجاري وضبط الأسعار لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.