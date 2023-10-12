رئيس زيمبابوي يرحب بالاستفادة من تجربة مصر فى الصناعات الكيماوية



‫كتب- نشأت علي:

استقبل إمرسون منانغاغوا رئيس جمهورية زيمبابوي بمكتبه بالقصر الرئاسى بعاصمة الزيمبابوية هرارى الدكتور شريف الحبلى رئيس لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب ورئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية، بحضور السفيرة سلوى موافي سفيرة مصر في زيمبابوي حيث تم بحث سبل دعم العلاقات بين مصر وزيمبابوي في مختلف المجالات بصفة عامة وفي مجال الصناعات الكيماوية بصفة خاصة.

وقال "الجبلى"، إن رئيس زيمبابوي أشاد بالدور الكبير الذى تقوم به مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح لدعم العلاقات بين مصر ومختلف الدول الافريقية بصفة عامة ودولة زيمبابوي بصفة خاصة مؤكداً أن هناك علاقات تاريخية واستراتيجية تربط بين القاهرة وهراري وأنه يعتز بعلاقته القوية بالرئيس السيسى.

وأكد أنه تم بحث تطوير الصناعات الكيماوية داخل دولة زيمبابوي باعتبار أن مصر دولة رائدة ولها خبرات كبيرة فى مثل هذه الصناعات الاستراتيجية، مشيراً الى أن رئيس جمهورية زيمبابوي رجب بالتواجد المصرى داخل زيمبابوي وتقديم جميع التسهيلات للجانب المصرى لتطوير الصناعة داخل زيمبابوي.

وقال الدكتور شريف الجبلى إنه تم الاتفاق مع رئيس جمهورية زيمبابوي على الاجراءات الخاصة بتطوير الصناعات الكيماوية من خلال استقبال وفد كبير من مستثمرى وخبراء صناعة الكيماويات من مصر خلال المرحلة القادمة للاتفاق حول كل الخطط والبرامج لتطوير هذه الصناعة داخل دولة زيمبابوي.