انخفاض الحرارة.. الأرصاد تحدد الظواهر الجوية المتوقعة غدًا



كتب- إسلام لطفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، الظواهر الجوية المتوقعة ليوم غدٍ الجمعة، حيث يسوده طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، حار على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وطقس لطيف في أول الليل ومائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتوقعت الهيئة حدوث انخفاض طفيف في درجات الحرارة في الساعات المتأخرة من الليل وفي الصباح الباكر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

وتصل درجات الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى إلى 30 درجة والصغرى 22 وجنوب الوجه البحري 30 و22 والسواحل الشمالية الغربية 27 و21 وشمال الصعيد 32 و18 وجنوب الصعيد 35 و23.