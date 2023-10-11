"الصحة" تعلن التقرير اليومي لـ "100 مليون صحة"

كتب- محمد أبو بكر:

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقديم 276 ألفا و 875 خدمة، من خلال حملة «100 يوم صحة» أمس الثلاثاء 10 أكتوبر، في جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وفق بيان الوزار، أن الخدمات التي قدمتها حملة «100 يوم صحة»، تضمنت 8 آلاف و186 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة في أول زيارة، فيما بلغت الزيارات العارضة والمتكررة 23 ألفا و 972 خدمة.

وأضاف عبدالغفار، أن حملة 100 يوم صحة، قدمت خدمات مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى حديثي الولادة، لـ9 آلاف و38 مولودا، فيما قدمت 21 ألفًا و240 خدمة، ضمن مبادرة الرئيس للكشف المبكر وعلاج الأمراض المزمنة و الاعتلال الكلوي.

وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الحملة قدمت 2616 خدمة، ضمن المبادرة الرئاسية لصحة الأم والجنين، و5 آلاف و825 خدمة، لاستخراج شهادات مبادرة الرئيس لفحص المقبلين على الزواج، وتم علاج 1208 مواطنين، ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار، وإصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لـ 2920 مواطنا.

وقال عبدالغفار، إن حملة 100 يوم صحة، قدمت خدمات مبادرة الرئيس لفحص الأورام السرطانية (البروستاتا - القولون- الرئة - عنق الرحم) بملئ 14 ألفا و263 استمارة استبيان، مضيفا أن إجمالي المترددين على القوافل الطبية، بلغ 6 آلاف و651 مواطنا.

وتابع أن، عدد المنتفعات بخدمات عيادات تنظيم الأسرة، بلغ 76 ألفا، و 835 منتفعة، وبلغت الزيارات المنزلية للرائدات الريفيات، 89 ألفا، و 835 زيارة، كما بلغت معدلات تطعيم الأطفال بالتطعيمات الروتينية، 10 آلاف و768 طفلا .

واستطرد متحدث الوزارة، أن حملة «100 يوم صحة» قدمت 3 آلاف و518 خدمة في مجال الصحة النفسية، شملت خدمات الطوارئ والعلاج النفسي، وعلاج الإدمان للبالغين والمراهقين، والتأهيل، والدعم النفسي، ومتابعة الشكاوى والرد على الاستفسارات.

وأضاف، أن حملة 100 يوم صحة، قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 48 ألفا و400 مواطن، من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرات الصحة العامة التي تقدمها الحملة، كما تم عقد ندوات تثقيفية وأنشطة توعوية.

ودعا عبدالغفار، جميع المواطنين إلى التوجه لمقار تقديم خدمات الحملة، وأماكن تمركز العيادات المتنقلة، للاستفادة بخدماتها، أو طلب الزيارات المنزلية للمرضى من المسنين، وغير القادرين على الحركة عبر الخط الساخن "15335".