وزير الاتصالات: نتعاون مع الوزارات لتبسيط الإجراءات وميكنتها

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، استراتيجية الوزارة تعتمد على ربط المواطن وتلبية احتياجاته.

وأضاف: بدأنا بالعمل على 4 محاور متزامنين، الأول هو التعاون مع الوزارات والجهات المقدمة للخدمات لتبسيط الإجراءات وميكنتها، وهذا متصل بتدعيم البنية التحتية من حيث الانتشار والسرعة، والمحور الثالث هو تمكين أكبر عدد من المواطنين من المنافسة بفاعلية، والمحور الرابع هو تشجيع رواد الأعمال والفكر الابتكاري والعمل الخلاق دوما.

وتابع: صناعة الاتصالات هي صناعة ترتكز على الإبداع والمهارات والفكر الإنساني ودوما هذا هو محور الاستراتيجية بخلق أفكار جديدة ومشروعات لها فرصة في النمو.

وانطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، والسيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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