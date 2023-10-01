السيسي لوزير الزراعة: اتكلم عن قصب السكر والمياه اللي بيستهلكه

كتب- محمد أبوبكر

علق الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، على كلمة السيد القصير وزير الزراعة، في مؤتمر حكاية وطن، قائلا: عندك فرصة تتكلم فيها عن القصب كويس، عامل برنامج علشان تاخد وتشتل وتخلي المياه أقل ما يمكن، وعندك 350 ألف فدان بتزرعهم.

وأضاف السيسي: تقدر تقول للناس بياخدوا كمية مياه يكفوا 800 ألف فدان، والهدف منه إني اشتل واعمل ري وتنقيط، علشان يجيبوا كميات تساوي 500 و700 ألف فدان وأوفر المياه، هتلاقي منصة أحلي من دي الدنيا كلها بتسمعها.

وانطلقت الآن فعاليات الجلسة الثانية من اليوم الثاني لمؤتمر "حكاية وطن"، والذي بدأ أمس بحضور وافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتأتي الجلسة الثانية بحضور كلًا من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، و السيد القصير، وزير الزراعة.

ويستهدف مؤتمر حكاية وطن عرض إنجازات الدولة المصرية في جميع المجالات والمحافظات والقطاعات على مدار 9 سنوات سابقة بدايتها 2014.

وشهدت وقائع المؤتمر أمس في يومه الأول عقد مجموعة من الجلسات الخاصة بالمحور الاقتصادي إلى جانب الجلسة الافتتاحية.

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