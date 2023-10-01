حدث في 8 ساعات| السيسي يفتح ملف الإيجار القديم.. وكشف أثري جديد

كتب- محمد أبو بكر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها فتح الرئيس السيسي ملف الإيجار القديم، وكشف الأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الإثنين.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

"مبكرًا".. توجيه مهم من الصحة بشأن لقاح الإنفلونزا الموسمية

أوصت وزارة الصحة والسكان، بضرورة تلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية مبكرًا قبل دخول فصل الشتاء، وقبل بدء ذروة انتشار الإنفلونزا.

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رئيس النواب: المجلس أخذ عهدا على نفسه بالانحياز الكامل لمصلحة الوطن والمواطن

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، قال فيها إن مجلس النواب أخذ عهدا على نفسه منذ بداية هذا الفصل التشريعي بالانحياز الكامل لمصلحة الوطن والمواطن، موضحا أن الدور الحالي يضم برنامج عمل مكثف على كل المستويات.

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بينها العلاوات.. مجلس النواب يحيل 11 مشروع قانون إلى اللجان النوعية

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس (8) قرارات جمهورية باتفاقيات دولية إلى "لجنة الشئون الدستورية والتشريعية".

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كشف أثري جديد.. مئات من جرار النبيذ بمنطقة أم القعاب بأبيدوس

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة الأثرية المصرية، الألمانية النمساوية العاملة في مقبرة الملكة "مريت نيث" من الأسرة الأولى بمنطقة أم القعاب بأبيدوس بسوهاج، نجحت في الكشف عن المئات من الجرار المغلقة والتي لم تفتح من قبل، يوجد بداخلها بقايا من النبيذ بالإضافة إلى العثور على مجموعة أخرى من الأثاث الجنائزي.

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مجلس النواب يرفض رفع الحصانة عن نائبين في بداية دور الانعقاد الرابع

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفض المجلس طلبين بالإذن لرفع الحصانة البرلمانية عن 2 من أعضاء المجلس، لتوافر شبهة الكيدية.

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الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي مع أعضاء المجلس الأعلى للهيئات القضائية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل.

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الصحة: تسكين 8400 حالة بأسرّة الرعاية المركزة خلال أغسطس الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تسكين 8 آلاف و 405 حالات، في أسرّة الرعايات المركزة على مستوى جميع محافظات الجمهورية، من خلال الغرفة المركزية للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، خلال شهر أغسطس الماضي.

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وزير الكهرباء يعلن الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة

أعلن الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة رئيس الدورة الحالية لمجلس وزراء العرب اليوم الموافقة على اتفاقيتي السوق العربية المشتركة وإطارها المؤسسي وذلك خلال الاجتماع الاستثنائى لوزراء الكهرباء العرب.

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شيخ الأزهر يستقبل سفير مصر الجديد لدى بنجلاديش ويُوصِيه بهذا الأمر

أكَّد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف استعداد الأزهر لاستقبال أئمة بنجلاديش في أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعَّاظ، إضافة إلى إرسال المبتعثين الأزهريين من الوعاظ والمعلمين؛ بما يلبي احتياجات وتطلعات الشعب البنجلاديشي.

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وزير الإسكان: إنشاء 24 مدينة جديدة تستوعب 32 مليون نسمة

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار، خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية وضعت بعد عام 2014 سياسات متزامنة للعمران الجديد وخلق مراكز تنمية عمرانية جديدة لاستيعاب السكان واستيعاب الأنشطة الاقتصادية.

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4 لجان و3 مستشفيات.. كيف يُجرى الكشف الطبي على مرشحي انتخابات الرئاسة؟

حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، قواعد وإجراءات توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، بمعرفة الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة.

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وزير النقل: مواعيد القطارات وخدمات الركاب انتظمت بنسبة85 %

قال كامل الوزير، وزير النقل إنه فيما يخص مشروعات السكك الحديدية، ففي عام 2014 كان هناك 900 ألف راكب يوميا، و4 ملايين طن بضائع سنويا، وكانت مستويات السلامة والتأمين وانتظام المواعيد ضعيفة.

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وزير الإسكان: نعيش الآن على 13.7 % من مسطح الجمهورية

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في كلمته خلال جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية" ضمن فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر "حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز"، إن مصر نجحت في مواجهة أهم تحديات الزيادة السكانية من خلال الجهود التي بذلتها الحكومة، منوها بأنه تم إنجاز عدد من الملفات والانتهاء منها بشكل كامل.

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"بياخد في جنابه".. السيسي: مصطفى مدبولي أكثر شخصية تحملت ضغوطا

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الشكر، للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على جهده المتواصل طوال السنين الماضية.

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المتحدث العسكري: رئيس الأركان يشهد تنفيذ بيانا عمليا لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

شهد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بيانا عمليا لتنفيذ عدداً من الأنشطة التدريبية لإحدى تشكيلات الجيش الثانى الميداني، وذلك في إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

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السيسي يفتح ملف الإيجار القديم: أصول حرام نفقد قيمتها وتفضل مقفولة

تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن ملف الإيجارات القديمة في مصر، وذلك خلال كلمته باليوم الثاني من مؤتمر حكاية وطن.

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السيسي: "تطوير ميناء الإسكندرية ينتهي في 2025 حتى لو أنا مش موجود معاكم"

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الفريق كامل الوزير، بضرورة الانتهاء من تطوير ميناء الإسكندرية في عام 2025 وليس 2030.

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سعر السكر 12.6 جنيه.. ننشر أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية صرف السلع التموينية لشهر أكتوبر من جميع منافذ السلع؛ عبر ٤٠ ألف منفذ على مستوى الجمهوري من خلال قائمة أسعار السلع التموينية لشهر أكتوبر 2023.

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"سكوتر كهربائي" لتوصيل ركاب مترو الخط الثالث خارج المحطات

وقعت شركة "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، بروتوكول تعاون مع شركة رابيت موبيليتي Mobility Rabbit لتوفير وسيلة مواصلات كهربائية حديثة وسريعة خارج بعض محطات خط المترو الأخضر الثالث.

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السيسي: أنفقنا 10 تريليونات جنيه على المشروعات فقط

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن البناء دائمًا أصعب من الهدم، وأضاف: "يجب سد أي ثغرة يمكن أن تستخدمها الجهات التي تحرك نظم الحرب الحديثة لهدم الدول، فالحرب الحديثة لا تعتمد على الهجوم المباشر من الخارج لأن ذلك له تببعات ضخمة جدًا، مؤكدًا أن ما تنفذه الدولة المصرية يستهدف حماية الأمن القومي، رغم ما تتحمله من تكلفة في ظل ظروف صعبة.

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الصحة: افتتاح وتطوير 18 قسماً للعلاج الطبيعي بـ7 محافظات خلال أغسطس الماضي

أعلنت وزارة الصحة والسكان، افتتاح 7 أقسام للعلاج الطبيعي، وتطوير وتجهيز 11 أخرين بمحافظات الإسكندرية، والغربية، والشرقية، والمنوفية، وبني سويف، والبحيرة، والدقهلية، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك في إطار خطة الوزارة لتوفير خدمات العلاج الطبيعي بجميع محافظات الجمهورية، لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين.

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طقس الغد الاثنين 2 أكتوبر.. نشاط رياح وأمطار بمناطق متفرقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة الاثنين 2 أكتوبر 2023، والأحوال الجوية المتوقعة.

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