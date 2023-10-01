التزموا بعوامل الأمان.. نائب محافظ الجيزة يتفقد مجمع المدارس بقرية ناهيا

كتب- محمد أبوبكر:

تفقد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة، مجمع مدارس (أمجاد تعليم أساسي، والندي تعليم أساسي، و ناهيا الثانوية المشتركة)، بقرية ناهيا بمركز كرداسة؛ للإطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية بالمدارس، مع بداية أول يوم دراسي للعام الجديد.

قدم نائب المحافظ، وفقًا لبيان المحافظة الأحد، التهنئة للطلاب والمعلمين بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد، وذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة، متمنيا لهم التوفيق والنجاح.

وطالب الشهابي، الطلاب بالاجتهاد والاهتمام بالدراسة منذ اليوم الأول، موجهًا بضرورة الالتزام بعوامل الأمن والسلامة والإجراءات الاحترازية وإتخاذ جميع الإجراءات اللازمة؛ لتذليل أي صعاب تواجه التلاميذ وضمان سير العملية التعليمية.

وأشار إلى أن، الدولة لن تدخر أي جهد؛ لتوفير جميع وسائل الراحة والدعم للطلاب داخل جميع المدارس.