"سكوتر كهربائي" لتوصيل ركاب مترو الخط الثالث خارج المحطات
كتب- محمد نصار:
وقعت شركة "آر إيه تي بي ديف للنقل كايرو" الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الأخضر الثالث للمترو، بروتوكول تعاون مع شركة رابيت موبيليتي Mobility Rabbit لتوفير وسيلة مواصلات كهربائية حديثة وسريعة خارج بعض محطات خط المترو الأخضر الثالث.
وتشمل هذه الوسائل: السكوتر الكهربائي، والتي تبدأ لفترة تجريبية يوم الأحد الموافق 1 أكتوبر 2023 وتستمر على مدى 3 أشهر، بهدف تسهيل الانتقال بسعر مخفض من وإلى عدد من محطات الخط الأخضر الثالث وهي محطات هليوبوليس والأهرام وكلية البنات وصفاء حجازي.
ويأتي الاتفاق في إطار الدعم الكامل وتوجيهات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق لتشجيع المشروعات التي تعزز شبكة المواصلات العامة والاستدامة في المدن.
سوق مصراوى
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