حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1-2-2026.. رياح وأمطار

حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 1-2-2026، على أغلب مدن ومناطق بمحافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يشهد طقس اليوم الأحد استمرار الارتفاع الطفيف في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

وبحسب الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن طقس اليوم الأحد من المتوقع أن يكون بارد في الصباح الباكر، دافئ نهارا شمالا مائل للحرارة جنوبا، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وتوقعت الهيئة أيضا أن يكون هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق المكشوفة، إذ تؤدي الى تدهور الرؤية الأفقية خاصة على السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية.

ويشهد الطقس فرص أمطار خفيفة على مناطق من السلوم ومطروح ومناطق من شمال الصعيد وجنوب سيناء قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى.



"مصراوي" ينشر في السطور التالية درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد على مدن ومحافظات الجمهورية وهي كالآتي:

​- القاهرة الصغرى 16 والعظمى 26 درجة.

​- العاصمة الإدارية الجديدة الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

​- 6 أكتوبر الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

- كفر الشيخ الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- دمياط الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

- بورسعيد الصغرى 17 والعظمى 27 درجة.

- الإسكندرية الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- العلمين الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

- مطروح الصغرى 14 والعظمى 26 درجة.

- الإسماعيلية الصغرى 14 والعظمى 28 درجة.

- السويس الصغرى 15 والعظمى 26 درجة.

- العريش الصغرى 14 والعظمى 29 درجة.

- رفح الصغرى 14 والعظمى 29 درجة.

- الطور الصغرى 14 والعظمى 27 درجة.

- طابا الصغرى 13 والعظمى 26 درجة.

- شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 27 درجة.

- الغردقة الصغرى 16 والعظمى 27 درجة.

- مرسى علم الصغرى 15 والعظمى 28 درجة.

- الفيوم الصغرى 13 والعظمى 28 درجة.

- بني سويف الصغرى 13 والعظمى 28 درجة.

- المنيا الصغرى 12 والعظمى 28 درجة.

- أسيوط الصغرى 13 والعظمى 29 درجة.

- سوهاج الصغرى 13 والعظمى 29 درجة.

- قنا الصغرى 12 والعظمى 30 درجة.

- الأقصر الصغرى 13 والعظمى 30 درجة.

- أسوان الصغرى 14 والعظمى 31 درجة.

- الوادب الجديد الصغرى 09 والعظمى 29 دجة.