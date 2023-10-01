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رفع الجلسة العامة لمجلس النواب ومعاودة الانعقاد الثلاثاء المقبل

12:04 م الأحد 01 أكتوبر 2023

الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب

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نشأت علي

رفع منذ قليل المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الأولى للمجلس بدور الانعقاد الرابع على أن يعاود المجلس عقد جلساته الثلاثاء المقبل.

وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني.

وقال جبالى فى كلمته: "يسعدني اليوم أن أرحب بكم جميعاً، بمناسبة افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني، نجدد فيه الأمل في مزيد من العمل البرلماني الأفضل ليكون هذا الدور دفعة جديدة نحو استكمال ما بدأناه في أدوار الانعقاد الثلاثة السابقة، وبذل أقصى ما لدينا من جهد ضمن صلاحياتنا الدستورية؛ التشريعية منها والرقابية، وبالتفاعل مع سائر مؤسسات الدولة؛ من أجل بناء مستقبل أفضل:.
وأضاف جبالى: لقد أخذ مجلسكم عهداً على نفسه منذ بداية هذا الفصل التشريعي بالانحياز الكامل لمصلحة الوطن والمواطن، واليوم أذكركم بما عاهدنا أنفسنا عليه لنستمر فيما بدأناه؛ فالشعب المصري ينتظر منا الكثير.

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