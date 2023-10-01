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رئيس محلية النواب: "نسير على الطريق الصحيح ودعمنا للسيسي عن قناعة"

12:18 ص الأحد 01 أكتوبر 2023

النائب أحمد السجينى

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نشأت علي

أشاد المهندس أحمد السجنيى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بعرض المهندس مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء فى مؤتمر حكاية والذى عقد بالعاصمة الإدارية وتضمن كل ما تحقق تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على مدار السنوات الماضية.

جاء ذلك فى تصريحات للمحررين البرلمانين، مؤكدًا على أن هذا العرض يشير إلى أننا على نسير على طريق مخطط تنموي مدروس ووجوبي ولا يوجد بدائل له.
ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب إلى أنه فى ضوء هذا العرض فدعمه ودعم المصريين لتولي الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة جديدة يأتي لاستكمال الجهد المبذول لإعادة بناء هذا الوطن كما أنه قرار نابع عن قناعة فى العقل و الوجدان بعيدًا عن أى عواطف أو أهواء.

كما أكد أيضا على ثقته بتلاحم الجميع فى تجاوز مصر لأزمة نقص النقد الأجنبى الحالية، موضحا أنها قد تكون عنصر من عناصر معركة التنمية والبناء الشامل المتوقع للوصول إلى المستهدف الأكبر حيث التأسيس لجمهورية جديدة تحتوي على مقومات الصمود و التطور المستدام.

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أحمد السجيني الرئيس السيسي محلية النواب

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