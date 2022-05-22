حقيبة نظافة وعيادات.. وزيرة التضامن تكشف آلية التأمين الطبي لحجاج الجمعيات الأهلية

كتب- يوسف عفيفي:

شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة إجراء القرعة الإلكترونية العلنية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1443هـ -2022م.

وأوضحت القباج، أنه تم اختيار 3 آلاف حاج من بين أكثر من ١٧٥٠٠ مواطن سجلوا طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعياً لأداء فريضة الحج هذا العام.

وكشفت الوزيرة، آلية التأمين الطبي لحجاج الجمعيات موضحة أنه تم التنسيق الكامل بين وزارة التضامن ووزارة الصحة المصرية في توقيع الكشف الطبي عن الحجاج الفائزين بالقرعة للتأكد من سلامة حالتهم الصحية وفقا للاشتراطات المعلنة.

وأكدت أنه سيتم تخصيص عيادات بمقر إقامة الحجاج سواء بمكة أو المدينة المنورة لتقديم الرعاية الصحية للحجاج طوال فترة الرحلة ومتابعة حالتهم كما تم توفير حقيبة نظافة شخصية Hygiene Kit بالتنسيق مع جمعية الهلال الأحمر المصري.

وطالبت وزيرة التضامن الاجتماعي جميع الحجاج المسافرين أهمية اصطحاب الأدوية الشخصية لهم مع الالتزام بكافة التعليمات الصحية التي تصدر عن وزارة الصحة المصرية أو السعودية.

كما سيتم خلال رحلة الحج توفير الوعظ الديني للحجاج وذلك بالتنسيق مع وزارة الأوقاف ووزارة الإفتاء المصرية لتقديم خدمة الوعظ والإرشاد للحجاج وسيتم توفير دليل للحجاج يشمل كافة الإجراءات التي يمر بها الحاج ويغطي مختلف الاستفسارات المتعلقة برحلة الحج سواء الإدارية أو الدينية.

كما تم اختيار مشرف لكل 44 حاجا من أصحاب الخبرات الاشرافية المتميزة المشهود لهم بحسن الأداء والذين اجتازوا كافة الاختبارات سواء الإدارية أو الدينية أو النفسية أو الصحية والذين لا يزيد أعمارهم عن 55 عامًا، بخلاف البعثة الإشرافية لوزارة التضامن الاجتماعي والبالغ عددها 18 عضوا في ظل تخفيض الأعداد مقارنًا بعدد الحجاج وسيتم إعلانها مع نهاية هذا الأسبوع.​