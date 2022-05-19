وزير القوى العاملة يبحث مع مفوض الاتحاد الأوروبي تدريب الشباب من أجل التشغيل

كتب- مصراوي:

بحث محمد سعفان، وزير القوى العاملة، مع مفوض الاتحاد الأوروبي المسؤول عن الوظائف والحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت، والوفد المرافق له، سبل التعاون الثنائي بمجال التدريب من أجل التشغيل لتوفير فرص عمل للشباب علي مهن المستقبل وريادة الأعمال.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد على هامش المؤتمر الوزاري الخامس للعمل والعمال التابع للاتحاد من أجل المتوسط، حول "التشغيل والقابلية للتشغيل للفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الشباب والنساء" الذي يعقد بقصر الكونجرس بالمدينة المغربية مراكش.

وتناول اللقاء التعرف على استراتيجية التنمية المستدامة التي أطلقتها مصر مؤخراً لخلق فرص العمل الخضراء من خلال تنفيذ مشروعات تحقق الجانب الاستثماري والاقتصادي وتخدم البيئة في نفس الوقت، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي من القمح وتصنيع الغاز في مصر.

وأكد سعفان رغبة الوزارة في التعاون معا في مشروعات مشتركة تسهم في توفير فرص عمل للشباب المصري.

واستفسر مفوض الاتحاد الأوروبي عن عدد من النقاط منها رؤية وزارة القوي العاملة في توفير فرص عمل للشباب، والطاقة الشمسية، والاكتفاء الذاتي من القمح والبترول والغاز الطبيعي، والتدريب من أجل التشغيل.

وقال وزير القوى العاملة: هناك مؤشرا من خلال المؤتمر العالمي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يؤكد انخفاض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022، بعد أن كان 7.4% في الربع الأخير من 2021، مرجعا ذلك إلى استمرار الدولة المصرية في تنفيذ المشروعات القومية التي استوعبت عدداً كبيراً من العمالة التي وفرت أكثر من 5 ملايين فرص عمل.

وأضاف الوزير: هناك آليات أخري لتوفير فرص عمل للشباب من خلال الوزارة تمثلت في التدريب على تطوير مهارات الشباب من خلال المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال لإعداد الشباب لوظائف المستقبل، لافتا إلى أنه يمكن تدريب الشباب على تلك الوظائف المستحدثة من خلال برامج تدريبية جديدة بمحتوى تدريبي مختلف عن البرامج المعتادة، وذلك بعد أن اتجهت الدولة المصرية للتحول الرقمي الذي تعتمد عليه في تطبيق فكر "الجمهورية الجديدة" لتطبيق الحلول التكنولوجية في قطاعات ومشروعات الدولة.

وأوضح الوزير أنه في هذا الإطار تركز الوزارة على الصناعات اليدوية في قرى الصعيد والمحافظات التي تتمتع بهذا النوع من المهارة، على أن يتم رفع تلك المهارات طبقا لمعايير التصدير، كسبيل لمواجهة مشكلة وظائف المستقبل، ولدعم تلك الصناعات لتسود بين عدد أكبر من الشباب، وفي نفس الوقت يمكن ترويج وتصدير تلك المنتجات عالميا.

وحول التدابير التي تتخذها مصر من أجل توليد كهرباء نظيفة من الطاقة الشمسية، قال إن مصر اتخذت خطوات كبيرة في مجال الطاقة الشمسية، حيث أنشأت أكبر مجمع محطات لتوليد الكهرباء النظيفة من الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط، فضلا عن أنه أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية في العالم، وتشجع الدولة المستثمرين في هذا المجال، حيث بلغ حجم الاستثمارات في المشروع ملياري دولار، ويساهم في توفير أكثر من 10 آلاف فرصة عمل للشباب.

وبشأن إنتاج مصر من البترول والغاز الطبيعي، أشار إلى أن قطاع البترول والغاز الطبيعي والثروة المعدنية شهد تحولات جذرية ونقلة نوعية في السنوات الأخيرة، في ضوء توجهات مصر بالإسراع في خطط تنمية حقول الغاز المكتشفة، ووضع مناطق جديدة على خارطة البحث والاستكشاف، وطرح المزايدات العالمية لجذب مزيد من الاستثمارات.

وتابع أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي واتجهت للتصدير، ويستهدف القطاع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين والسولار خلال عام 2023، وذلك من خلال خطة متكاملة تتضمن عدداً من مشروعات التكرير العملاقة الجاري تنفيذها، والتي من خلالها يتم تلبية كافة احتياجات السوق المحلي من البنزين والسولار ذاتيا.

وأكد سعفان أن رؤية الدولة المصرية من التحول للوظائف الخضراء من خلال استراتيجية التنمية المستدامة تتمثل في اتخاذ خطوات سريعة لخلق آليات واعدة لسوق جديدة خضراء فى مصر، تركز على دمج الأبعاد البيئية في الخطط والسياسات التنموية، حيث قمنا بتوقيع بروتوكول تعاون مع وزارة البيئة والمراكز البحثية لتحقيق طفرة في عدد من المشروعات الصديقة للبيئة في مصر.

وحول تدابير الأمن الغذائي في مصر، أكد وزير القوى العاملة أن مصر تمكنت من تنفيذ أكبر مشروع قومي لتخزين القمح للحفاظ على جودته والحد من المهدر منه، وتقليص التكلفة الضخمة من الغذاء على مدار الأربع سنوات الماضية، وتمتلك مصر مخزونًا استراتيجيًا من الأقماح بالصوامع الحديثة يكفي حتي نهاية العام.

وفي ختام اللقاء، أكد نيكولاس شميت مفوض الاتحاد الأوروبي استعداد الاتحاد إقامة شراكة أوروبية مع الوزارة من أجل توفير التدريب من أجل التشغيل لتوفير فرص عمل للشباب المصري.