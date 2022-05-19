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حوض علوي بارد.. توقعات بانخفاض درجات الحرارة في هذا الموعد

10:06 ص الخميس 19 مايو 2022
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كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على كافة الأنحاء يومي السبت 21 والأحد 22 مايو 2022.

وبحسب هيئة الأرصاد، يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة على السواحل الغربية يوم الجمعة 20 مايو ويمتد الانخفاض لباقي الأنحاء يوم السبت 21 مايو ويستمر ليوم الأحد 22 مايو.

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا، مائل للبرودة على شمال البلاد لطيف على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد معتدل على جنوب الصعيد خلال فترات الليل.

ويأتي ذلك نتيجة تأثر البلاد بمرتفع العروض الوسطى الذي يجلب معه رياح شمالية غربية تعمل على تقليل درجات الحرارة ويصاحبه حوض علوي بارد في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى تأثر البلاد بغطاء سحابي يعمل على تقليل فترات سطوع أشعة الشمس.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء مما يزيد من الإحساس بتحسين الشعور بدرجات الحرارة.

ومن المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى خلال يومي السبت والأحد درجة حرارة عظمى 27 درجة مئوية، ودرجة حرارة صغرى 17 درجة مئوية.

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