مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات
كتب- يوسف عفيفي:
ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 19/5/2022، الموافق 18 شوال 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.
وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر
مواقيت الصلاة في القاهرة:
أذان الفجر 3:20 صباحًا
أذان الظهر 11:51 صباحًا
أذان العصر 3:28 مساءً
أذان المغرب 6:43 مساءً
أذان العشاء 8:11 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسكندرية:
موعد أذان الفجر 3:21 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:56 صباحًا
موعد أذان العصر 3:35 مساءً
موعد أذان المغرب 6:50 مساءً
موعد أذان العشاء 8:19 مساءً
مواقيت الصلاة في العريش:
موعد أذان الفجر 3:06 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:41 صباحًا
موعد أذان العصر 3:20 مساءً
موعد أذان المغرب 6:35 مساءً
موعد أذان العشاء 8:04 مساءً
مواقيت الصلاة في مرسى مطروح:
موعد أذان الفجر 3:46 صباحاً
موعد أذان الظهر 12:14 مساء
موعد أذان العصر 3:49 مساءً
موعد أذان المغرب 7:03 مساءً
موعد أذان العشاء 8:31 مساءً
مواقيت الصلاة في الوادي الجديد:
موعد أذان الفجر 3:38 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:54 صباحًا
موعد أذان العصر 3:21 مساءً
موعد أذان المغرب 6:37 مساءً
موعد أذان العشاء 7:59 مساءً
مواقيت الصلاة في أسيوط:
موعد أذان الفجر 3:30 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:51 مساء
موعد أذان العصر 3:22 مساءً
موعد أذان المغرب 6:38 مساءً
موعد أذان العشاء 8:02 مساءً
مواقيت الصلاة في الأقصر:
موعد أذان الفجر 3:30 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:51 صباحًا
موعد أذان العصر 3:22 مساءً
موعد أذان المغرب 6:38 مساءً
موعد أذان العشاء 8:02 مساءً
مواقيت الصلاة في أسوان:
موعد أذان الفجر 3:30 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:45 صباحًا
موعد أذان العصر 3:11 مساءً
موعد أذان المغرب 6:29 مساءً
موعد أذان العشاء 7:50 مساءً
مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:
موعد أذان الفجر 3:14 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:47 صباحًا
موعد أذان العصر 3:25 مساءً
موعد أذان المغرب 6:40 مساءً
موعد أذان العشاء 8:08 مساءً
مواقيت الصلاة في المنوفية:
موعد أذان الفجر 3:20 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا
موعد أذان العصر 3:30 مساءً
موعد أذان المغرب 6:45 مساءً
موعد أذان العشاء 8:13 مساءً
مواقيت الصلاة في السويس:
موعد أذان الفجر 3:15 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:46 صباحا
موعد أذان العصر 3:23 مساءً
موعد أذان المغرب 6:37 مساءً
موعد أذان العشاء 8:05 مساءً
مواقيت الصلاة في طنطا:
موعد أذان الفجر 3:18 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:52 صباحًا
موعد أذان العصر 3:30 مساءً
موعد أذان المغرب 6:46 مساءً
موعد أذان العشاء 8:14 مساءً
مواقيت الصلاة في الزقازيق:
موعد أذان الفجر 3:17 صباحاً
موعد أذان الظهر 11:50 صباحًا
موعد أذان العصر 3:28 مساءً
موعد أذان المغرب 6:43 مساءً
موعد أذان العشاء 8:11 مساءً
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