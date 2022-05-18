تحذيرات لمدة 4 أيام.. الأرصاد تعلن توقعات حالة الطقس والظواهر الجوية

كتب- محمد عبدالناصر:

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة اليوم الأربعاء، وأنها أعلى من المعدلات الطبيعية لها، بمعدل يتراوح ما بين درجة إلى درجتين وستكون ذروة الارتفاع غدا الخميس.

وأضافت غانم، أن درجات الحرارة على القاهرة تصل لـ33 درجة وتكون الأجواء معتدلة نهارًا على السواحل الشمالية، حاره على القاهرة، وشديدة الحرارة على جنوب الصعيد.

وتابعت: "أغلب المناطق تشهد مع فترات المساء وبعد الظهيرة، نشاطا للرياح يزيد الإحساس بالأجواء الربيعية اللطيفة".

وحذرت من انخفاض كبير في درجة الحرارة مع غياب أشعة الشمس، ليصل الفارق ما بين العظمى والصغرى إلى 12 درجة، لافتة إلى أن الأجواء لطيفة ليلًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، ومائلة للبرودة في المناطق المطلة على البحر المتوسطة، ومعتدلة بمحافظات جنوب الصعيد.

وأوضحت عضو المركز الإعلامي، أن الشبورة المائية المتكونة اليوم على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، أدت إلى انخفاض الرؤية الأفقية، مؤكدة أنها تلاشت بمجرد سطوع أشعة الشمس.

وأشارت إلى أن البلاد تشهد يوم السبت والأحد انخفاضا في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل.​