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الأوقاف: انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا

10:15 م الثلاثاء 17 مايو 2022
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدً
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
  • عرض 18 صورة
    الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل الأحد المقبل في 282 مسجدًا
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كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، المجموعة الأولى من المساجد المشاركة في البرنامج الصيفي للطفل والذي سينطلق يوم الأحد المقبل في 282 مسجدًا.

وأشارت في بيان اليوم، إلى أن أئمة جميع هذه المساجد هم من الأئمة المتميزين الحاصلين على تقدير ممتاز مع مرتبة الشرف ، وسوف يتم صرف مكافأة لكل منهم وفق الجهد الذي يبذله وتقرير المديرية في نهاية البرنامج، وذلك على النحو التالي بدءًا من يوم الأحد المقبل الموافق 22 / 5 / 2022م بواقع ثلاثة أيام في الأسبوع هي : ( الأحد – الثلاثاء – الخميس ) عقب صلاة الظهر مباشرة.

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وزارة الأوقاف انطلاق البرنامج الصيفي للطفل مساجد
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