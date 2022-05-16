الأوقاف: 5.8 مليون جنيه باكورة صكوك الأضاحي.. وبني سويف في المقدمة
كتب- محمود مصطفى:
أعلنت وزارة الأوقاف،أم باكورة مبيعات صكوك الأضاحي بلغت 5845400 جنيه بإجمالي مبيعات 2657 صك أضاحي سوداني، وجاءت في المقدمة مديرية بني سويف، وحققت إجمالي 710 صك بمبلغ 1562000 جنيه.
جدير بالذكر أن وزارة الأوقاف وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة (3800 جنيه)
، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة (2200) جنيه، هذا بالإضافة إلى صك الإطعام المتوفر طوال العام بقيمة (300) جنيه.
وللمشاركة في مشروع صكوك الأضاحي من الأوقاف اتصل على الأرقام التالية : (01115001595 - 01552563217 - 01120857330) ، أو أرسل رسالة عبر الواتس آب يصلك مندوب الأوقاف حيث كنت، أو من خلال التبرع على الحسابات البنكية التالية :
البنك المركزي حساب رقم : 2 / 22222 / 450 /9
بنك مصر حساب رقم : 1400001009999999
البنك الأهلي حساب رقم : 0013070465285400014
البنك الزراعي المصري حساب رقم : 919002000155711006
البريد المصري حساب رقم : 0163600034039818
أو من خلال خدمة فوري دهب : كود (92791 للحوم السودانية) و كود (92792 للحوم البلدية).
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