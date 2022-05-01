لمحدودي ومتوسطي الدخل في 5 محافظات.. كيف تحصل على شقة إسكان اجتماعي



محمد عبدالناصر:

أعلن عدد من مديريات الإسكان بالمحافظات بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي، عن طرح بيع شقق الإسكان الاجتماعي بعدة مناطق بالمحافظات، كما أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي عن توفير وحدات في مشروع درة الوادي.

ونعرض في السطور التالية تفاصيل الطرح الجديد ومواعيد الحجز وطريقة التقديم، والتي جاءت على النحو التالي:

أماكن الحجز:

الشقق تتواجد في 5 محافظات هم: (القليوبية - المنيا - أسيوط - الأقصر - الوادي الجديد).

وفي كل محافظة يوجد مواعيد محددة للحجز والتقديم، كما تختلف مواصفات الشقق والأسعار بين كل محافظة والأخرى.

محافظة القليوبية:

أعلنت محافظة القليوبية، بدء حجز شقق جديدة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، بمساحة 90 مترا، حيث تم فتح باب حجز وحدات سكنية بمدينة الخانكة وعرب العليقات بأبو زعبل بمساحة 90 مترا، وعلى من يرغب في الحجز التوجه إلى مقر المديرية بمدينة بنها – شارع مسجد الإخلاص متفرع من ش فريد ندا خلف أمن الدولة.

وأكدت المحافظة، أن التقديم متاح حاليا حتى يوم 16 مايو المقبل، ويتم الحضور إلى مقر مديرية الإسكان من الساعة الـ10 صباحا حتى الـ2 ظهرا،

ويصل سعر كراسة الشروط 355 جنيه لمحدودى الدخل، و405 لمتوسطى الدخل الأعلى دخلا والفئات الأخرى، وسوف يتم تسديد مقدم الحجز عند التعاقد مع الجهة الممولة 10% من ثمن الوحدة لمحدودى الدخل و15% من ثمن الوحدة لمتوسطى الدخل.

محافظة المنيا:

في محافظة المنيا تتواجد في المطاهرة القبلية التابعة لمركز المنيا، ومنطقة شوشة التابعة لمركز سمالوط.

الحجز مستمر حتى 17 مايو المقبل، وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة، و8% متناقصة، وبالتقسيط بحد أقصى 30 عاما.

محافظة أسيوط:

أما في محافظة أسيوط فالشقق تتواجد في 8 مراكز هم (ديروط، منفلوط، البداري، أبنوب، أبو تيج، ساحل سليم، الفتح، منقباد).

الحجز مستمر حتى 17 مايو المقبل، وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة، و8% متناقصة، وبالتقسيط بحد أقصى 30 عاما.

محافظة الأقصر:

مواقع الوحدات المتاحة بالمحافظة: المدامود مدينة الشمس، بجوار مدخل مدينة طيبة- الطود بجوار مبنى النزل الدولي للشباب- وصلة الصحراوي بالقرنة- حاجر الضبعية بمركز القرنة- أبو قليعي بأرمنت- حاجر الرياينة بأرمنت- توماس بإسنا- الشغب بإسنا- غلدير بإسنا.

الحجز مستمر حتى 17 مايو المقبل، وذلك ضمن مبادرات البنك المركزي المصري المتنوعة للتمويل العقاري بفائدة 3% متناقصة، و8% متناقصة، وبالتقسيط بحد أقصى 30 عاما.

شروط حجز شقق الإسكان الاجتماعي:

لا يقل سن المتقدم عن 21 سنة في تاريخ نهاية الإعلان 1/5/2022، إضافة إلى أن الحد الأقصى لقسط التمويل ومبلغ الصيانة للوحدة السكنية، و(في حالة تقسيطها ضمن التمويل الممنوح) لا يتجاوز 40% من صافي الدخل الشهري، مع إمكانية تطبيق القسط المتزايد بنسبة لا تزيد عن 7% سنويا طوال مدة التمويل بالنسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل فقط، حيث يتم حسابه طبقا لسعر بيع الوحدة والدخل والسن لصاحب الطلب.

أسعار الشقق وشروط الدخل:

بالنسبة للفئات المتقدمة من محدودي الدخل، يكون الحد الأدنى للدخل 1200 جنيه، وحد أقصى 4500 جنيه للفرد، وستة آلاف جنيه للأسرة، حيث تبلغ سعر الوحدة 184 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم جدية الحجز 10% من قيمة سعر الوحدة كحد أدنى، إلى جانب وديعة الصيانة التي تقدر بـ 9200 جنيه.

إضافة إلى مبلغ 355 جنيه مصاريف إدارية، ليكون السعر الإجمالي للوحدة شامل وديعة الصيانة 193 ألف و200 جنيه، ويتم سداد باقي إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية على أقساط شهرية بحد أقصى 30 عاما (تحدد طبقا للدخل والسن)، بنظام التمويل العقاري المدعم بفائدة 3% سنويا متناقصة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

شقق الوادي الجديد:

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وحدات سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المرحلة الأولى لمشروع "درة الوادي" في مدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، بالتعاون ما بين صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وصندوق تمويل المساكن.

وأوضحت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن الطرح الجديد يتضمن طرح 160 وحدة سكنية بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد (المرحلة الأولى)، ويتم تقسيمها ما بين وحدات خاصة بالمواطنين منخفضي الدخل ووحدات خاصة بالمواطنين متوسطي الدخل.

وأشارت إلى أن الوحدات الخاصة بمنخفضي الدخل تصل مساحتها إلى 110 م2 تقريبًا، ثلاث غرف وصالة، وسعر بيع الوحدة السكنية 328.5 ألف جنيه، بينما تتراوح قيمة الدعم النقدي المباشر ما بين 5 آلاف إلى 60 ألف جنيه، وتبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود 689 ألف جنيه مُمثلة في (الحد الأقصى لقيمة دعم عائد التمويل العقاري بالإضافة إلى قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة وفرق تكلفة بناء الوحدة )بالإضافة إلى 60 ألف جنيه، على أن يكون مقدم جدية الحجز 15 ألف جنيه والمصاريف الإدارية 405 جُنيهات، على أن يتم دفع 10% كحد أدنى من إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية لاستكمال باقي مقدم الحجز عن التعاقد.

وأوضحت أن المواطن الراغب في حجز وحدة سكنية ضمن الوحدات المطروحة بمشروع درة الوادي يمكنه شراء كراسة الشروط الخاصة بالتقديم والتي سيتم إتاحتها من خلال مكاتب البريد المُميكنة على مستوى محافظة الوادي الجديد، وسيكون مُتاحا سداد مقدم جدية حجز الوحدة السكنية والمصروفات الإدارية بمكاتب البريد المميكنة على مستوى الجمهورية، ويتم تسجيل بيانات الحجز ورفع الاستمارة والإقرار المرفقين بكراسة الشروط على الموقع الإلكتروني للصندوق خلال الفترة من يوم الاثنين الموافق 9 مايو 2022 وحتى يوم الأربعاء 11 مايو 2022 (للمواطنين من ذوي الإعاقة فقط)، ومن يوم الخميس الموافق 12 مايو 2022 حتى يوم الخميس 26 مايو 2022 (لكافة المواطنين متضمنين ذوي الإعاقة).

شروط متوسطى الدخل:

وبالنسبة للفئات المتقدمة من متوسطي الدخل، يكون الحد الأدنى للدخل 2500 جنيه، وحد أقصى 10 آلاف جنيه للفرد، 14 ألف جنيه للأسرة، حيث تبلغ سعر الوحدة 184 ألف جنيه، ويتم دفع مقدم جدية الحجز 15% من قيمة سعر الوحدة كحد أدنى، إلى جانب وديعة الصيانة التي تقدر بـ 9200 جنيه، إضافة إلى مبلغ 405 جنيه مصاريف إدارية، ليكون السعر الإجمالي للوحدة شامل وديعة الصيانة 193 ألف و200 جنيه.

ويتم سداد باقي إجمالي سعر بيع الوحدة السكنية على أقساط شهرية بحد أقصى 30 عاما (تحدد طبقا للدخل والسن)، بنظام التمويل العقاري المدعم بفائدة 3% سنويا متناقصة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.

كما يتم تحديد سعر الوحدة حسب المركز والدور، بالنسبة للفئات المتقدمة من الفئات الأعلى دخلا، حيث يكون الحد الأدنى للدخل 10 آلاف جنيه، والحد الأقصى للدخل 40 ألف جنيه للفرد، و50 ألف جنيه للأسرة، ويتم دفع مقدم جدية الحجز 20% من قيمة سعر الوحدة كحد أدنى، بجانب مبلغ 9200 جنيه وديعة الصيانة، و405 جنيه مصاريف إدارية، حيث يتم سداد باقي إجمالي سعر الوحدة السكنية على أقساط شهرية بحد أقصى 25 عاما، بفائدة 8% سنويا متناقصة ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل.