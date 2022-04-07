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الطقس غدا الجمعة: انخفاض حرارة لمدة أسبوع.. وظاهرة وحيدة مسيطرة

11:40 م الخميس 07 أبريل 2022
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(مصراوي):

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بعد أن شهدت كافة أنحاء البلاد ارتفاعًا في درجات الحرارة، من المتوقع أن يبدأ الانخفاض التدريجي على شمال البلاد، غدًا الجمعة.

وأضافت الهيئة، في بيان لها، أن الحرارة على القاهرة ستكون 32 درجة ويستمر الانخفاض لمدة أسبوع مقبل وعليه تنخفض درجة الحرارة الصغري لذلك يرجى عدم تخفيف الملابس ليلًا وفي الصباح الباكر.

وأضحت الهيئة أن الظاهرة المؤثرة هي الشبورة المائية صباحًا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

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