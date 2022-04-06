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القوى العاملة تعلن مواعيد الترشح وإجراء انتخابات النقابات العمالية

08:43 م الأربعاء 06 أبريل 2022
القوى العاملة تعلن مواعيد الترشح وإجراء انتخابات النقابات العمالية

محمد سعفان وزير القوى العاملة

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الأربعاء 6 أبريل 2022، قرار وزارة القوى العاملة رقم 45 لسنة 2022، بشأن مواعيد الترشح والانتخابات لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2022 - 2026.

كما نشرت الجريدة الرسمية قرار وزارة القوى العاملة رقم 46 لسنة 2022، بشأن قواعد وإجراءات الترشح لعضوية مجالس إدارة الوحدات التابعة للقطاع العام وقطاع الأعمال العام، ونشرت الجدول الزمني لمواعيد الترشح والانتخابات.

ونشرت الجريدة الرسمية أيضًا قرار وزارة القوى العاملة رقم 47 لسنة 2022، بشأن موعد تقديم مقترح المشروعات الانتخابية للمنظمات النقابية العمالية.

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