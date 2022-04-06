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ننشر أبرز المعلومات عنه.. الكنيسة القبطية تحيي ذكرى رحيل البابا بطرس الجاولي البطريرك ١٠٧

05:51 م الأربعاء 06 أبريل 2022
ننشر أبرز المعلومات عنه.. الكنيسة القبطية تحيي ذكرى رحيل البابا بطرس الجاولي البطريرك ١٠٧

البابا بطرس الجاولي البطريرك

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كتب مينا غالي

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، تذكار نياحة (وفاة) البابا بطرس السابع المعروف باسم بطرس الجاولي، وهو البطريرك ١٠٧ من باباوات الإسكندرية.

- ولد باسم منقريوس بقرية الجاولية- مركز منفلوط بأسيوط، وهو من أبناء دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وهو من أشهر بطاركة الكنيسة القبطية.

- ترهبن بدير الأنبا أنطونيوس، وكان زاهدًا ناسكًا قديسًا فرسموه قسًا فقمصًا على الدير.

- رسمه البابا مرقس الثامن مطرانًا واسماه ثاوفيلس.

- ولما خلا الكرسي المرقسي رسموه بطريركًا في 16 كيهك سنة 1526 ش الموافق 24 ديسمبر 1809 ميلادية.

- كان أبًا وديعًا متواضعًا حكيمًا عالمًا لاهوتيًا.

- في مدة رئاسته عاد إلى الكرسي الإسكندري كرسي النوبة والسودان، بعد أن انفصل مدة خمسمائة عام.

- رفض وضع الكنيسة القبطية تحت الحماية الروسية.

- ولما أكمل سعيه توفي في الثامن والعشرين من شهر برمهات سنة 1568 ش الموافق 5 أبريل 1852م، ودفن في الكنيسة المرقسية بالأزبكية.

- أقام على الكرسي المرقسي 42 سنة و3 أشهر و12 يومًا، عاصر خلالهم محمد علي باشا - إبراهيم باشا (إبراهيم محمد علي باشا) - عباس حلمي الأول.

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