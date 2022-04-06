ننشر أبرز المعلومات عنه.. الكنيسة القبطية تحيي ذكرى رحيل البابا بطرس الجاولي البطريرك ١٠٧

كتب مينا غالي

تحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم، تذكار نياحة (وفاة) البابا بطرس السابع المعروف باسم بطرس الجاولي، وهو البطريرك ١٠٧ من باباوات الإسكندرية.

- ولد باسم منقريوس بقرية الجاولية- مركز منفلوط بأسيوط، وهو من أبناء دير الأنبا أنطونيوس بالبحر الأحمر، وهو من أشهر بطاركة الكنيسة القبطية.

- ترهبن بدير الأنبا أنطونيوس، وكان زاهدًا ناسكًا قديسًا فرسموه قسًا فقمصًا على الدير.

- رسمه البابا مرقس الثامن مطرانًا واسماه ثاوفيلس.

- ولما خلا الكرسي المرقسي رسموه بطريركًا في 16 كيهك سنة 1526 ش الموافق 24 ديسمبر 1809 ميلادية.

- كان أبًا وديعًا متواضعًا حكيمًا عالمًا لاهوتيًا.

- في مدة رئاسته عاد إلى الكرسي الإسكندري كرسي النوبة والسودان، بعد أن انفصل مدة خمسمائة عام.

- رفض وضع الكنيسة القبطية تحت الحماية الروسية.

- ولما أكمل سعيه توفي في الثامن والعشرين من شهر برمهات سنة 1568 ش الموافق 5 أبريل 1852م، ودفن في الكنيسة المرقسية بالأزبكية.

- أقام على الكرسي المرقسي 42 سنة و3 أشهر و12 يومًا، عاصر خلالهم محمد علي باشا - إبراهيم باشا (إبراهيم محمد علي باشا) - عباس حلمي الأول.

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