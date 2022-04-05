سيتقلص حجمها لحجم الأرض.. البحوث الفلكية يكشف مستقبل الشمس

كتب- محمد نصار:

قال المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الشمس هي النجم الأقرب للأرض على بعد 149,63 مليون كم.

وأضاف المعهد، في بيان: الشمس الآن في مرحلة تسمى القزم الأصفر وعمرها حوالي 4.5 مليار سنة وفي خلال 5 مليارات سنة أخرى ستصبح الشمس نجمًا كبيرًا وباردًا يسمى العملاق الأحمر، وبعد بضعة مليارات من السنين ستصبح قزمًا أبيض ويتقلص حجمها إلى نفس حجم الأرض تقريبًا ويصبح وزنها 20000 مرة وزن الأرض.



وتابع معهد البحوث الفلكية: يحتوي سطح الشمس على غازات مشحونة كهربائيًا تولد مناطق ذات قوى مغناطيسية قوية (مجالات مغناطيسية)، وتتحرك غازات الشمس باستمرار مما يؤدي إلى تشابك الحقول المغناطيسية وتمددها وتلفها وتخلق هذه الحركة الكثير من النشاط الشمسي على السطح.

وأوضح المعهد أنه كل 11 عاما تقريبا ينقلب المجال المغناطيسي للشمس تمامًا (القطبين الشمالي والجنوبي يبدلان مكانهما) ثم ينعكس القطبين مرة أخرى بعد 11 عامًا أخرى.

وتؤثر الدورة الشمسية على النشاط الشمسي على سطح الشمس، مثل ظهور البقع الشمسية التي تسببها المجالات المغناطيسية للشمس، ومع تغير المجالات المغناطيسية يتغير مقدار النشاط الشمسي.

والبقع الشمسية هي المناطق التي تظهر داكنة على سطح الشمس وتبدو مظلمة لأنها أبرد من الأجزاء الأخرى من سطح الشمس (4000 درجة مئوية).