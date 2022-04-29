حدث ليلا| "الصحفيين" تنعي الزميل عماد الفقي.. وطقس الجمعة: شديد الحرارة نهارًا

كتب- أحمد عبدالمنعم:

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، أحداثا مهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

وكيل الأزهر لمصراوي: تعيين سيدة في منصب رئيس منطقة بالصعيد لأول مرة

كشف الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف، أنه سيتم تعيين سيدة في رئيس منطقة أزهرية بإحدى محافظات الوجه البحري، للمرة الأولى في تاريخ الأزهر الشريف، خلال أيام.

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طقس الجمعة: شديد الحرارة نهارًا.. والأرصاد تعلن موعد تحسن الجو

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، إن محافظات الجمهورية ستتأثر اليوم الجمعة، بمنخفض خماسيني قادم من الصحراء الغربية، حيث ستكون الأجواء شديدة الحرارة في فترة النهار على مختلف أنحاء الجمهورية، وستكون الأجواء معتدلة خلال فترة الليل مع وجود أتربة عالقة ورمال مثارة لكن سرعان ما تنخفض درجات الحرارة السبت المقبل.

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"الصحفيين" تنعي الزميل عماد الفقي.. وتدعو الجميع لاحترام حرمة مصاب الموت

نعت نقابة الصحفيين ببالغ الحزن والأسى، الكاتب الصحفي بمؤسسة الأهرام، عماد الفقي، عضو الجمعية العمومية، الذي رحل في ساعة مبكرة من صباح الخميس، إثر حادث أليم، ضاعف مصابنا في الفقد، لما تضمنه من ملابسات.

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عضو نقابة الصحفيين: الصحفي المنتحر تعرض للاضطهاد داخل الأهرام.. وسأقاضي رئيس تحريرها

رد محمود كامل عضو مجلس نقابة الصحفيين، على ما نشره الكاتب الصحفي علاء ثابت رئيس تحرير الأهرام، عن نيته تقديم بلاغ للنائب العام ضده فيما نشره بشأن واقعة انتحار الصحفي عماد الفقي.

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مصدر أمني ينفي الإفراج عن ضباط شرطة ضمن العفو الرئاسي

نفى مصدر أمني صحة ما تم تداوله عبر القنوات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بشأن الإدعاء بوجود ضباط ضمن المفرج عنهم بقرار العفو.

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بالفيديو.. لحظة اشتعال النيران في مصنع للغزل والنسيج بكرداسة

شب اليوم الخميس حريق هائل في شركة الغزل والنسيج بمركز كرداسة.

وتلقى مسؤول غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة، إشارة من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من إحدى المنشآت بنطاق مركز كرداسة.

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طريقة حل مشكلة اختفاء المنشورات الحديثة على جروبات الفيسبوك

انتشرت على نطاق واسع خلال الساعات الأخيرة، شكاوى آلاف من مشرفي الجروبات (المجموعات) على فيسبوك، مفادها أن شبكة التواصل الاجتماعي حذفت جميع المنشورات الحديثة، كما انتشرت شائعات أخرى، مفادها أن إدارة فيسبوك حذفت جميع المنشورات الدعائية للمنتجات من هذه الجروبات، تمهيدا لتطبيق سياسة الدفع مقابل نشر الإعلانات.

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العاهل السعودي يستقبل أردوغان الذي بدأ زيارة رسمية اليوم للمملكة السعودية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود بمدينة جدة مساء اليوم، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي بدأ زيارة رسمية للمملكة العربية السعودية اليوم.

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جوتيريش يدعم التحقيق في جرائم حرب في بوتشا بأوكرانيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن دعمه لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية في ارتكاب جرائم حرب في بوتشا خلال زيارة للبلدة الأوكرانية.

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جوتيريش وزيلينسكي يناقشان إنشاء ممرات للخروج من ماريوبول الأوكرانية

ناقش الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو جوتيريش والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ، جهود إنشاء ممرات خروج إنسانية من مدينة ماريوبول ، التي لحقت بها أضرار كبيرة بعد أسابيع من القتال.

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