بالقوة الجبرية.. إقامة برج كهربائي على قطعة أرض بالزقازيق

كتب- أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الـ 98 الصادر في 27 أبريل، قرار وزير الكهرباء رقم 79 لسنة 2022 بشأن تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرج رقم 13 للخط الكهربائي الزقازيق 500/ هرية، جهد 66 ك.ف بمحافظة الشرقية بالقوة الجبرية.

وتضمن القرار صورا لقطعة الأرض التي يمر بها هذا الخط طبقا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية.

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