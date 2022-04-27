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بالقوة الجبرية.. إقامة برج كهربائي على قطعة أرض بالزقازيق

01:54 م الأربعاء 27 أبريل 2022
بالقوة الجبرية.. إقامة برج كهربائي على قطعة أرض بالزقازيق

محمد شاكر وزير الكهرباء

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كتب- أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الـ 98 الصادر في 27 أبريل، قرار وزير الكهرباء رقم 79 لسنة 2022 بشأن تنفيذ وإقامة وشد الموصلات للبرج رقم 13 للخط الكهربائي الزقازيق 500/ هرية، جهد 66 ك.ف بمحافظة الشرقية بالقوة الجبرية.

وتضمن القرار صورا لقطعة الأرض التي يمر بها هذا الخط طبقا للمسار الموضح بالخريطة المساحية وكشف بأسماء الملاك الظاهرين والرسومات الهندسية.

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محمد شاكر وزارة الكهرباء الزقازيق برج كهربائي

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