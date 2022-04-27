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الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط العام لمشروع "مدينتي"

01:17 م الأربعاء 27 أبريل 2022
الجريدة الرسمية تنشر قرار تعديل المخطط العام لمشروع "مدينتي"

مشروع مدينتي

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كتب- أسامة علي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الـ98 الصادر في 27 أبريل، قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 29 لسنة 2022 باعتماد تعديل المخطط العام لمساحة 7969.53 فدان بمنطقة شرق مدينة القاهرة الجديدة لمشروع "مدينتي" والمخصصة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني.

ونص القرار على أنه تلتزم الشركة بالمادتين رقمي (2.3) من القرار الوزاري رقم 487 بتاريخ 1 يونيو 2019.

للإطلاع على باقي التفاصيل:

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