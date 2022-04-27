اهتمام بالمعارضة الوطنية.. رئيس "الكرامة" يعلق على دعوته لإفطار الأسرة المصرية

كتب- نشأت علي:

كشف محمد سامي، رئيس حزب الكرامة، عن كواليس حضوره حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور عدد كببر من مختلف التيارات السياسية.

وقال "سامي" في تصريحات لمصراوي، إن الرئيس السيسي عقب الانتهاء من كلمته، توجه نحو حمدين صباحي، واستمع له في حوار خاص جمعهما.

وأضاف: "وضح من حديث الرئيس مع صباحي أن هناك اهتمام خاص بالمعارضة الوطنية".

وأشار إلى أن دعوة الإفطار هي الأولى من قِبل مؤسسة الرئاسة لأعضاء تحالف التيار الناصري.

ووصف سامي تلك الدعوة بأنها "بادرة طيبة، وبداية لفتح حوار واسع بين القوي السياسية"، مشيدا بإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي وضم كمال أبو عيطة للتشكيل الجديد.

وقال إن وجود أبو عيطة يمثل إضافة قوية وتغيير مهمًا في تشكيل اللجنة.

وأشار رئيس حزب الكرامة إلى أن دعوة الأحزاب للمشاركة في إفطار الأسرة المصرية، سيفتح المجال للحوار وتبادل الرؤي بين أحزاب المعارضة وصناع القرار.

وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، في حفل إفطار الأسرة المصرية، اليوم الثلاثاء، بحضور قيادات الدولة وعدد من المسؤولين والوزراء والشخصيات العامة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلين عن المجتمع المصري.