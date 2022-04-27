الجيزة تنشر فيديو نماذج لمحال أسفل محور الزمر بالعمرانية

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت إدارة التسويق بمحافظة الجيزة، عبر الصفحة الرسمية للمحافظة على "فيسبوك" نماذج المحلات والبارتشنات الجديدة، أسفل محور الفريق كمال عامر-(الزمر سابقًا)- بحي العمرانية.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أجرى أمس، جولة مسائية للمرور على أعمال التطوير الجارية بنطاق حي العجوزة والعمرانية، لمتابعة أعمال التطوير الجارية بإحدى القطاعات بالطريق وانتظام حركة المرور بمحيط أعمال مشروع محطات مترو الأنفاق ومحور الفريق كمال عامر-"الزمر سابقًا"-.

وشملت الجولة، متابعة أعمال التطوير أسفل المحور بنطاق منطقة أرض اللواء، وتفقد أعمال إنشاء موقف أرض اللواء الرئيسي والمخطط، أن يتسع لحوالي 400 سيارة ميكروباص ليستوعب كل سيارة السرفيس بالمناطق المحيطة بالإضافة لساحات انتظار ناهيا ١ وناهيا ٢ والمخطط أن يستوعبا 200 سيارة.

ووجه المحافظ، بضرورة استثمار جميع المساحات الفضاء لإنشاء ساحات انتظار ومواقف لمنع أي ممارسات عشوائية قد تقام عليها، بجانب استيعاب كل السيارات للمقيمين والمترددين على المنطقة لمنع الازدحام والانتظار الخاطئ وتغطية كافة القطاعات بأعمدة وكشافات الإنارة لتوفير الإضاءة اللازمة بها، موجهًا رئيس هيئة النظافة ورئيس حي العجوزة بالتنسيق مع الشركات المنفذة برفع ناتج الأعمال أولًا بأول ومنع تراكم المخلفات.

وشدد المحافظ، على أن يتم مد تلك المواقف والساحات بمختلف خدمات المرافق وتوفير بارتشنات حضارية لخدمة المترددين عليها على أن يتم تسريع وتيرة العمل للانتهاء من وصلات المرافق الخاصة بها لتنفيذ أعمال الأرضيات والتشطيبات.