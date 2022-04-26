القضاء على السماسرة.. "سعفان" يكشف خطة القوى العاملة للربط الإلكتروني مع الدول العربية

كتب- يوسف عفيفي:

كشف محمد سعفان، وزير القوى العاملة، خطة الوزارة بشأن منظومة الربط الإلكتروني مع الدول العربية.

وقال الوزير، في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه ناقش مع المسئولين في السعودية أهمية تفعيل منظومة الربط الإلكتروني بين البلدين، بحيث يتم القضاء على أية عقود وهمية ولا يتم السماح لسفر العمالة إلا عن طريق هذه المنظومة.

وأضاف وزير القوى العاملة أنه تم مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم مع دولة الكويت الشقيقة لتفعيل تلك المنظومة التي تستهدف القضاء على سماسرة عقود العمل الوهمية، وسيتم تفعيل المنظومة بين الوزارة ووزارة الشئون الاقتصادية الكويتية قريبا، وذلك عقب انتهاء المرحلة التجريبية التي يتم تنفيذها حاليا لإزالة أية معوقات تواجه العمالة المصرية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن هناك ربطا إلكترونيا مع الأردن، متابعا: "أننا نمضي بخطى ثابتة في مجال توسيع الربط الإلكتروني مع الدول العربية".

وأكد الوزير أن العامل المصري يمتلك مهارة كبيرة، وعدد العمالة المصرية المتواجدة بالخارج في تزايد مستمر رغم التحديات الاقتصادية العالمية ومنها أزمة فيروس كورونا، مشددا على اهتمام وزارة القوى العاملة بالتدريب المهني، والذي يأتي في إطار التزام الدولة بتشجيع التدريب المهني والتعليم الفني وفقا لأهمية التوسع في أنواع التدريب المهني.

وأوضح أن الوزارة قامت بإحداث شراكات مع كبريات الشركات العالمية في مجال التكنولوجيا الحديثة لتدريب الشباب على المهن والوظائف التي يحتاجها سوق العمل تماشيا مع التطورات الحديثة المتنامية والمتسارعة، مشيرا إلى أنه يتم التدريب في 58 مركز تدريب مهني تابعين للوزارة وذلك على 41 مهنة.