لهذه الحالات.. الصحة تعلن توفير أمصال مجانية بالمستشفيات بالمجان

كتب- أسامة علي:

كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أمصال علاجية تقدمها الوزارة للمواطنين بالمجان.

وقالت الوزارة، في منشور توعوي على صفحتها بفيسبوك، إنه تتوفر الأمصال العلاجية بالمجان من خلال مستشفيات وزارة الصحة وبعض الوحدات الصحية.

وتضمنت الأمصال العلاجية المجانية التي تقدمها وزارة الصحة، الآتي:

- مصل الالتهاب الكبدي الفيروسي (ب) .

- مصل التسمم الممباري.

- مصل الثعبان.

- مصل التيتانوس.

- مصل الحيات.

- مصل العقرب.

- مصل الكلب

وأشارت وزارة الصحة إلى أنه هذه الأمصال تستخدم في حال تعرض الشخص لعقر أو

لدغات أو تعرض للعدوى ببعض الأمراض.