القوى العاملة: تعيين 10489 وبحث 1303 شكوى بالقاهرة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة القاهرة 10489 شاباً، منهم 89 "قادرون باختلاف" بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وبلغ عدد المسجلين من راغبي العمل بتلك المكاتب 23409 شاباً منهم 257 " قادرون باختلاف "، وتوفير 1573 فرصة عمل منهم 22 "قادرون باختلاف"، واستخراج 1914 شهادة قياس مستوى مهارة ، و 1886 رخصة مزاولة حرفة.

وأشار الوزير، إلى أن المديرية قامت في مجال تراخيص عمل الأجانب، باستخراج 191 ترخيص جديد لعمل الأجانب، فضلا عن التجديد لـ 168 أجنبياً وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.

وأوضح مدحت الغمراوي مدير المديرية - في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال مارس الماضي -أن المديرية تلقت 1303 شكوى (فصل ومطالب)، منها 235 شكوى تم تسويتها ودياً، وتم إحالة 266 شكوى للمحكمة العمالية، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المنشآت التي يعملون بها، كما تم حفظ 189 شكوى، وإحالة 56 شكوى لجهات أخرى طبقاً للاختصاص، وتبقى 557 شكوى تحت البحث والدراسة.

وفي مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً لرعاية تلك الفئة إجتماعياً وإقتصادياً تمثلت في: 97 منحة مولود جديد بإجمالي 203 ألف جنيه منهم 3 حالات توأم، و25 منحة زواج بمبلغ 75 ألف جنيه، و 18 منحة وفاة أحد الأقارب بإجمالى 36 ألف جنيه، وصرف منحتي وفاة عامل لأسرتيهما بإجمالي 20 ألف جنيه، وصرف 35 ألف جنيه لعمل 10 عمليات جراحية كبرى وصغرى وتعويض عجز لـ 10 عمال، ليصل إجمالى ما تم صرفه لتلك الفئة 396 ألف جنيه لـ 134 عاملاً من المسجلين.

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 356 منشأة دوري وحملات، وأسفر التفتيش عن تحرير 384 محضر لمنشآت مخالفة، كما تم بحث 404 شكوى، وتم تسويتها بالكامل، وفي مجال السلامة والصحة المهنية تم التفتيش على 146 منشأة، وإعادة التفتيش على 318 منشأة أخرى ، وأسفر التفتيش عن تحرير 120 محضر سلامة وصحة مهنية، كما تم عمل 40 حملة تفتيشية، ومنح 29 رخصة، فضلاً عن عقد 15 ندوة توعية.