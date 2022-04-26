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نشكر الله من أجل بلادنا.. رئيس الطائفة الإنجيلية: الشعب محظوظ بقيادته السياسية

11:30 ص الثلاثاء 26 أبريل 2022
نشكر الله من أجل بلادنا.. رئيس الطائفة الإنجيلية: الشعب محظوظ بقيادته السياسية

القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية

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كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، إن الشعب المصري محظوظ بالقيادة السياسية والدينية، مضيفًا: "نشكر الله تعالى من أجل بلادنا".

وأضاف خلال لقائه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الثلاثاء، بمقر الوزارة، أن وزير الأوقاف شخصية مفكرة وصاحب رؤية وموقف ويقوم بدور مهم في نشر سماحة الإسلام الوسطي.

وتابع رئيس الطائفةالإنجيلية: "العالم يمر باضطرابات كثيرة، ونشكر القيادة الموجودة، نحن مطمئنين، فمجتمعنا متماسك".

وأضاف: "مؤلفات وزير الأوقاف حول المواطنة ستبقى في ذاكرة المجتمع المصري، فهي تعالج عدد من القضايا المهمة، يجب أن يدور حوار حول الكتاب الذي صدر مؤخرا حول "المواطنة".

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أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية القيادة السياسية والدينية محمد مختار جمعة

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