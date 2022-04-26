طارق عبدالجابر يكشف معلومة لأول مرة عن نور الشريف: "كنا هنعمل فيلم يحكي قصتي"

كتب- محمد عمارة:

أكد الإعلامي طارق عبدالجابر، أحد أشهر مراسلي التليفزيون المصري في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنوات مضت، أنه كان يحب الفن بشكل كبير وأنه دخل مجال الإعلام بالصدفة، مشيرًا إلى أنه تم رفضه في اليوم الثالث للاختبار بماسبيرو، نظرًا لأن بشرته سوداء.

وقال "عبدالجابر" خلال بث مباشر أذيع مساء اليوم، على الصفحة الرسمية لموقع مصراوي: "بالصدفة لعبت دورًا كبيرًا عندما سافر السيد عمرو موسى إلى اليونان وكنت موجودًا هناك ولم يجدوا غيري لتقديم هذه الرسالة ووجدت قبولًا كبيرًصا، نظرًا لخطورة هذه الرسالة التي جاءت بعد مقتل عدد من اليونانيين في فندق أوروبا، اخترت أن أكون مراسلًا في المناطق الساخنة".

وكشف "عبدالجابر" عن معلومة تذاع لأول مرة حول علاقته بالفنان الكبير الراحل نور الشريف، قائلًا: "كان الشريف بيقدم مسرحية بعنوان كنت فين يا علي، وكنت أعمل لصالح إذاعة الكويت في هذه الفترة، وبعد سنوات، اتصل بي وطلب مقابلتي، لعمل فيلم بعنوان المراسل من إخراج علي بدرخان والتقينا كثيرًا للتحضير للعمل ولكنني ترددت، وكان يراهن على نجاحي بشكل كبير وسأترك العمل الإعلامي بعد هذه التجربة، ووصفني بأنني سيدني بواتييه المصري، ولكنني خشيت من استكمال العمل".

وتابع: "كان من المفترض أن يحدث لقاء فني كبير بين سيدة الشاشة العربية فاتن حمامة والسندريلا سعاد حسني، من خلال فيلم هند وكاميليا، وحضرت الكثير من التحضيرات مع المخرج محمد خان، وكان أول لقاء بينهما، وبعد الموافقة من النجمتين اتفقا على أن يكون اسم فاتن حمامة في الأول، وسافر خان إلى لندن اكثر من مرة ولكن العمل لم يكتمل".

وحول تجربة فيلم "جاءنا البيان التالي"، قال عبدالجابر: "كلمني صناع العمل وأنا في فلسطين لأخذ بعض تفاصيل عمل المراسل وكانوا شاهدوا الكثير من اللقاءات التي أجريتها وأفلام تسجيلية فقلت لهم أن المراسل يكون محايد ولكنني فوجئت بأن العمل تم بشكل كوميدي على عكس ما هو متفق ونجح نجاحًا كبيرًا وفوجئت بالفنان محمد هنيدي يستقبلني بشكل جميل بعد عودتي".