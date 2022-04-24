التقديم اليوم.. 8 شروط للتقديم على حج الجمعيات الأهلية

كتب– يوسف عفيفي:

أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م.

وأوضحت القباج، أن التقديم يبدأ اعتباراً من اليوم الأحد الموافق 24 أبريل الجاري، وحتى يوم الخميس 12 مايو المقبل.

ووضعت وزارة التضامن، عددًا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام منها:

1- أن يكون مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوي للجمعية.

2- أن تكون الجمعية مقيدة قبل الأول من يناير 2022.

3- عدم وقوع جزاءات على الجمعية نتيجة مخالفات ثبتت بحقها.

4- الحج لمن لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

5- ألا يزيد سن المتقدم على 65 عامًا.

6- الحصول على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

7- أن يكون المتقدم قادرًا على أداء المناسك.

8- أن يكون المتقدم خاليًا من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة.

وتقدم طلبات الرغبة في أداء الحج للإدارات الاجتماعية التابعة لها الجمعية وفقاً للنموذج المعد لذلك، بحسب الوزيرة.

وذكرت الوزيرة أنه سيتم تسجيل كافة بيانات الحجاج الراغبين في أداء فريضة الحج على بوابة الحج الموحدة المصرية، ولا يسمح للعضو بالتسجيل إلا في جهة واحدة فقط سواء في التضامن أو الداخلية أو السياحة، وسيتم إجراء القرعة الإلكترونية على البوابة مركزياً لاختيار الحجاج الفائزين لكافة المحافظات وفقاً لنسبة عدد الطلبات المقدمة بكل محافظة.

وأكدت القباج حرص وزارة التضامن على توفير أفضل الخدمات المتميزة لحجاج الجمعيات، موضحة أنه تم تكليف مجلس أمناء المؤسسة القومية لتيسير الحج بإنهاء كافة التعاقدات الخاصة بالفنادق والنقل والإعلان عن برنامج رحلة الحج عقب غلق باب التقديم للحج وقبل إجراء القرعة.

ومن المقرر وفقًا لوزيرة التضامن الاجتماعي، إجراء القرعة منتصف الشهر المقبل في ظل ضيق الوقت المتبقي على موسم الحج.