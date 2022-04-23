احذر النزلة المعوية.. استشاري تغذية توجه نصائح مهمة لتناول البطيخ

كتب- محمد نصار:

وجهت الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بجامعة القاهرة، مجموعة من النصائح المهمة التي يجب اتباعها لتناول البطيخ بشكل آمن دون التعرض للنزلات المعوية.

وقالت نهلة عبدالوهاب، لمصراوي، اليوم السبت، إنه يجب شراء البطيخ من أماكن موثوقة من أجل ضمان جودته، مضيفة: قد ينتج عن وضع البطيخ في أماكن غير جيدة التهوية درجة من درجات التلف التي قد تؤدي إلى الإصابة بالنزلات المعوية.

وتابعت استشاري البكتيريا والتغذية والمناعة بجامعة القاهرة: فيه حاجات الإكثار منها غير صحي، وناس بتستخدم البطيخ كنوع من أنواع الرجيم رغم وجود اختلافات بشأن ذلك، ومع وجود رمضان يعتقد الناس في كثرة تناوله كبديل الخيار أو بسبب كثرة المياه في البطيخ.

وأشارت الدكتورة نهلة عبدالوهاب إلى بعض العلامات التي يجب أن ننتبه إليها قبل تناول البطيخ ومنها إذا كانت البطيخة "طرية" وتفرز الكثير من الماء فلا يجب تناولها فضلا عن عدم الشراء من هذا المكان مرة أخرى.

وأوضحت أنه من المهم جدا قبل تقطيع البطيخة أن يتم غسلها بشكل جيد جدا حتى لا تتسبب في إدخال الجراثيم داخل البطيخة مما قد يؤدي إلى إصابة الأطفال بالإسهال.

وواصلت الدكتورة نهلة عبدالوهاب: رائحة البطيخة أيضا تبين مدى صلاحيتها من عدمه، ومهم جدا غسلها قبل تقطعيها، كما يجب أكل البطيخة عقب تقطيعها مباشرة ولا يفضل تخزينها في الثلاجة أو خارجها لفترة قبل تناولها إذا تم تقطيعها.