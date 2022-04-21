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غدًا.. حفل فرقة "نور النبي" على مركز إبداع قبة الغوري

09:05 م الخميس 21 أبريل 2022
غدًا.. حفل فرقة "نور النبي" على مركز إبداع قبة الغوري

مركز إبداع قبة الغوري

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(أ ش أ):

يستضيف مركز إبداع قبة الغوري، في الساعة التاسعة من مساء يوم غد الجمعة، ليلة روحانية ذات طابع خاص لفرقة "نور النبي"، ضمن فعاليات قطاع صندوق التنمية الثقافية.

وتقدم الفرقة مجموعة من الأناشيد والابتهالات الدينية في مدح رسول الله منها "مولاي صلى وسلم دائماً أبداً"، "أجمل الأنبياء"، "نبينا نبينا"، "ياحمزة يا عم النبي"، "طلع البدر علينا" وغيرها.

يشار إلى أن المنشد عبد الله بكير الشاذلى أسس فرقة "نور النبي" في يناير 2018، ويتميز أفراد الفرقة بأنهم متنوعون في مشاربهم الصوفية فهم لا يتبعون طريقة صوفية واحدة مما أثرى أعمالهم التي تميزت بالتنوع.

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مركز إبداع قبة الغوري حفل فرقة نور النبي ليلة روحانية

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