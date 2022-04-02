المتحدث العسكري ينشر فيديو لأنشطة القوات المسلحة خلال أسبوع

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، عبر "فيسبوك"، اليوم السبت، مقطع فيديو عن أنشطة القوات المسلحة خلال أسبوع.

تضمن الفيديو، عودة الفريق أسامة عسكر من دولة قطر عقب مشاركته في فعاليات معرض ومؤتمر الدوحة الدولي للدفاع البحري (ديمدكس – 2022)، بالإضافة إلى حضور الفريق أول محمد زكي، احتفالية مسابقة الابتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوي، ويتلقى طلبة كليتي الدفاع الجوي والبحرية.

لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو التالي: