رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

كتب- مينا غالى

بعث د.عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الاسلامي ، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال الليثي في برقيته: "يسعدنى أن اتقدم لقداستكم بخالص التهانى وأرق الأمنيات بمناسبة عیدالقیامةالمجید ، داعيا المولى عز وجل ان یجعله عید سعیدا على قداستكم وعلى جمیع الاخوة المسیحیین وسائر الشعب المصري في ظل القیادة الحكیمة لفخامة السید الرئیس عبد الفتاح السیسي رئیس الجمھوریة .