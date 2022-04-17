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رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

08:04 م الأحد 17 أبريل 2022
رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة المجيد

البابا تواضروس الثاني

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كتب- مينا غالى

بعث د.عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية التابع لمنظمة التعاون الاسلامي ، برقية تهنئة إلى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وذلك بمناسبة عيد القيامة المجيد.

وقال الليثي في برقيته: "يسعدنى أن اتقدم لقداستكم بخالص التهانى وأرق الأمنيات بمناسبة عیدالقیامةالمجید ، داعيا المولى عز وجل ان یجعله عید سعیدا على قداستكم وعلى جمیع الاخوة المسیحیین وسائر الشعب المصري في ظل القیادة الحكیمة لفخامة السید الرئیس عبد الفتاح السیسي رئیس الجمھوریة .

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