"الهرم التخصصي": نجاح إجراء 3 حالات قسطرة مخية علاجية ودعامات

كتب- أحمد جمعة:

نجح قسم أمراض المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى الهرم التخصصي، في إجراء 3 حالات قسطرة مخية علاجية وتوسيع وتركيب دعامة لثلاث حالات تعاني من ضيق شديد بالشريان القاعدى الخلفي وكانت تسبب جلطات متكررة ونسبة الوفاة من هذه الجلطات كبيرة.

كما تم إجراء التوسيع وتركيب الدعامة للحالات الثلاثة عن طريق القسطرة متناهية الصغر وهى خدمة مقدمة من مستشفى الهرم، وهي من العمليات الخطيرة، وتم خروج جميع الحالات من المستشفى بعد التحسن.

شمل الفريق المعالج الدكتور محمد خالد عليوة، أستاذ أمراض المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب جامعة عين شمس واستشارى المخ بمستشفى الهرم التخصصي، والدكتور محمد الجندى، الدكتور الواثق بالله، والدكتور أرسانى اسكندر، والدكتورة سمية هانى والدكتور محمود القاضى، ومن التمريض مس منال.

وقال الدكتور منصور خليل مدير مستشفى الهرم التخصصي، إن المستشفى يعمل باستمرار لتطوير الخدمات المقدمة لخدمة المرضى والسعى دائما فى تقديم ماهو أفضل.

أضاف في بيان، أن تلك الخدمات في إطار توجيه الدكتورة مها ابراهيم رئيس امانة المراكز الطبية المتخصصة، في العمل على التوسع في تقديم كافة الخدمات الطبية المختلفة والمهمة التي تعمل على إنقاذ حياة مريض.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد السيد، أخصائي المخ والأعصاب وعضو مجلس النقابة العامة للأطباء، شكره لإدارة المستشفى على الدعم الغير متناهي من إدارة المستشفى ونواب المدير لحرصهم على تذليل كافة العقبات وتقديم كل الدعم، لافتا إلى أن القسم أصبح فى وقت قصير يقدم جميع الخدمات الطارئة والعادية من القسطرة المخية أو الحقن المذيبة للجلطة أو هجمات مرضى التصلب المتعدد.

وأكدت الدكتورة نهى إبراهيم، أخصائى امراض المخ والأعصاب بالمستشفى، على أهمية توجه أي مريض يعاني من اشتباه جلطة مخية الى المستشفى فورا، والمستشفى على استعداد دائم لاستقبال المرضى على مدار 24 ساعة.