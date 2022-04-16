الري تعلن الاستعدادات النهائية لموسم أقصى الاحتياجات

كتب- أحمد مسعد:

بدأت وزارة الموارد المائية والري، الاستعداد لموسم أقصى الاحتياجات المائية للزراعات الصيفية، حيث تكثر فيه الاحتياجات لمياه الري خاصة محصول الأرز الذي يحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

وقال المهندس السيد شلبي رئيس مصلح الري، إن وزارة الموارد المائية والري، تراقب إيراد نهر النيل للعام المائي الحالي، وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر، مشيرًا إلى أنه يجري مراقبة توزيع المياه بما يحافظ على المنسوب الآمن لنهر النيل وفرعيه.

وأضاف شلبي في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" أن خطة توزيع المياه تكون خلال الموسم الزراعي الصيفي من خلال وضع سيناريوهات للتعامل مع فترة أقصى الاحتياجات المقبلة، لافتًا إلى قدوم موسم زراعات الأرز.

ولفت رئيس مصلحة الري، إلى أن موسم أقصى الاحتياجات يرتبط بفصل الصيف، لارتفاع الاستهلاك المنزلي بشكل يضغط على شبكات ومحطات المياه، ويزداد الطلب على المياه لمحطات توليد الكهرباء للتبريد، والمصانع وغيرها من الاحتياجات الأخرى.

وتابع شلبي: "تم التوجيه بضرورة تطهير شبكة الترع والمصارف من الحشائش بطول يصل إلى 55 ألف كيلو متر، وذلك قبل الموسم مباشرة، لضمان وصول المياه إلى كل الزمامات، ونهايات الترع".