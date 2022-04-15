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مجدي الجلاد: الصحف المطبوعة انتهت في مصر

12:07 ص الجمعة 15 أبريل 2022
مجدي الجلاد: الصحف المطبوعة انتهت في مصر

مجدي الجلاد

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كتب- مينا غالي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة أونا للإعلام التي تضم مواقع (مصراوي ويلاكورة والكونسلتو وشيفت): "أنا جوه مهنة الصحافة بقالي 33 سنة تقريبًا وشفت كل تطوراتها".

وأضاف الجلاد خلال لقاءه ببرنامج "ورا الشمس" المذاع على قناة "الشمس" مع أميرة بدر: "السوشيال ميديا أصبحت تتحكم في الصحافة مع أن المفروض العكس هو اللي يحصل، وإن الصحافة هي التي تدير المحتوى حتى نصل لمحتوى وكلام جاد يصل للناس ونناقش قضايا بحيث ترجع الصحافة خبر ومعلومة وتحليل ورؤية ونقاش وعقل الحوار الوطني، وده مش موجود".

وتابع الجلاد: "الصحف المطبوعة انتهت في مصر وتقريبًا في العالم كله بتتراجع بس إحنا عندنا التأثير غير طبيعي، مع إن في صحف مطبوعة في الخارج متشافة وتأثيرها قوي.. القارئ موجود هنا وفي الخارج.. لكن اللى حصل في الغرب ما حصلش عندنا.. الصحافة الورقية غيرت دمها علشان تتوافق مع ثورة الاتصالات وليس العكس".

وواصل:"لكن في الخارج الصحافة المطبوعة لما وجدت أن الخبر يصل للناس قبل ما هي تطلع بكرة الصبح، راحت معدلة من نفسها في المحتوى بحيث تقدم للقارئ خدمة مختلفة مثل التحليل والرأي والتقارير ويفهموا الناس ومنتدى للنقاش وعندهم القدرة على خلق زوايا جديدة في الصحافة".​

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