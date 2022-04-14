بعد شائعة وفاتها بسبب حادث.. صفاء ابو السعود لمصراوي: "أنا بخير وأطمئن جمهوري"
كتب - محمد عمارة:
ردت الفنانة صفاء ابو السعود على الأنباء التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل قليل، وأكدت تعرضها لحادث سير، أدى إلى وفاتها.
وقالت صفاء ابو السعود في تصريحات لمصراوي:"أنا بخير، وما تردد عن تعرضي لحادث سير شائعة لا أساس لها من الصحة".
وأضافت:"الحمد لله، أطمئن جمهوري، أنا بخير، مطالبة بتحري الدقة فيما ينشر عنها".
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول تعرض الفنانة صفاء ابو السعود لحادث سير، أدى إلى وفاتها.
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