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بعد شائعة وفاتها بسبب حادث.. صفاء ابو السعود لمصراوي: "أنا بخير وأطمئن جمهوري"

01:13 ص الخميس 14 أبريل 2022
بعد شائعة وفاتها بسبب حادث.. صفاء ابو السعود لمصراوي: "أنا بخير وأطمئن جمهوري"

صفاء أبو السعود

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كتب - محمد عمارة:

ردت الفنانة صفاء ابو السعود على الأنباء التي انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل قليل، وأكدت تعرضها لحادث سير، أدى إلى وفاتها.

وقالت صفاء ابو السعود في تصريحات لمصراوي:"أنا بخير، وما تردد عن تعرضي لحادث سير شائعة لا أساس لها من الصحة".

وأضافت:"الحمد لله، أطمئن جمهوري، أنا بخير، مطالبة بتحري الدقة فيما ينشر عنها".

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء حول تعرض الفنانة صفاء ابو السعود لحادث سير، أدى إلى وفاتها.

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