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السيسي والملك سلمان يتبادلان التهنئة بحلول شهر رمضان

10:08 م الجمعة 01 أبريل 2022
السيسي والملك سلمان يتبادلان التهنئة بحلول شهر رمضان

الرئيس السيسي والملك سلمان

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(مصراوي):

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً مع الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية وخادم الحرمين الشريفين، للتهنئة بحلول شهر رمضان المعظم، حيث أعرب عن خالص تمنياته لشعب وحكومة المملكة السعودية الشقيقة بكل التقدم والازدهار بمناسبة الشهر المبارك.

وأعرب الملك سلمان بن عبدالعزيز خلال الاتصال عن خالص تقديره لمصر حكومة وشعباً، داعياً أن يعيد الله العلي القدير هذه المناسبة على مصر والسعودية والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليُمن والبركات.

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