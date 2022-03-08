انتصار السيسي: الدولة حريصة على دعم المرأة والحفاظ على حقوقها

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شهدت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، اليوم الثلاثاء، الاحتفال بيوم المرأة المصرية، تحت عنوان "المرأة المصرية أيقونة النجاح".

وأكدت السيدة انتصار السيسي، خلال الاحتفالية، أن المرأة المصرية أصبحت تتولى مناصب مهمة لم تكن متاحة لها من قبل، مشيرة إلى اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي الكبير بمكانة المرأة المصرية وتقديره لدورها في المجتمع.

وشددت السيدة انتصار السيسي على أن المرأة المصرية هي التي تضيف للمكان والمنصب الذي تتولاه وليس العكس.

وأشارت إلى أن تمكين المرأة ليس فقط من خلال المساواة في المناصب، وإنما أيضا من خلال مساعدتها للقيام بمهامها بكل كفاءة، لافتة إلى أن الدولة حريصة على دعم المرأة والحفاظ على حقوقها من خلال العديد من المبادرات، ومنها "حياة كريمة" و"الكشف المبكر"، وتوفير المشروعات للمرأة المعيلة وحفظ التراث وتوفير التعليم والتدريب لبناتنا.

وقالت إن قوة المرأة المصرية ظهرت في ٣٠ يونيو حيث كانت المرأة هي الأساس في الدفاع عن وطنها، كما أسهمت المرأة بقوة في مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة كورونا.

وأعربت السيدة انتصار السيسي عن تقديرها لكل امرأة في العالم وخاصة المرأة المصرية، داعية الشابات إلى التمسك بحلمهن حتى تحقيقه.

كما أعربت السيدة انتصار السيسي عن دعمها ومساندتها ورعايتها لمبادرتي "نورا" و"دوّي"، اللتين تهدفان إلى دعم الفتاة المصرية وإيصال صوتها وتحقيق التقارب بينها وبين الأسرة والمجتمع.

وقالت" إن هاتين المبادرتين مهمتين وتستحقين الدراسة لأنهما تخاطبان الفتيات في سن تكوين شخصيتهن".