وزير الإسكان يستعرض خطة طرح الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة للمصريين العاملين بالخارج

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستعراض خطة طرح الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة، بالمدن الجديدة، ضمن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، وذلك من أجل تلبية رغبة المصريين العاملين بالخارج فى تملك الوحدات السكنية، وربطهم بوطنهم الأم.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، الوحدات السكنية (فيلات - وحدات سكنية)، وكذا مشروعات الاستخدام المختلط، التى سيتم إعدادها للطرح للمصريين العاملين بالخارج، سواء في الحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدنس" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المشروعات السكنية بمدينة العلمين الجديدة، وكذا الفيلات بمدينة المنصورة الجديدة، ومشروع صوارى، بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، وغيرها من الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة.

وأكد الوزير، أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، حيث سبق للوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 7 مراحل بالمشروع، تضمنت نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية، وعددا من الأراضى الخدمية، وأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة.