أكثر الكلمات إنتشاراً

ارتفاع الأسعار فيروس كورونا أوكرانيا أخبار BBC الطقس سد النهضة

إعلان

وزير الإسكان يستعرض خطة طرح الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة للمصريين العاملين بالخارج

11:58 ص الثلاثاء 08 مارس 2022
وزير الإسكان يستعرض خطة طرح الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة للمصريين العاملين بالخارج

الدكتور عاصم الجزار

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولى الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستعراض خطة طرح الوحدات السكنية بأنواعها المختلفة، بالمدن الجديدة، ضمن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، وذلك من أجل تلبية رغبة المصريين العاملين بالخارج فى تملك الوحدات السكنية، وربطهم بوطنهم الأم.

وخلال الاجتماع، استعرض وزير الإسكان، الوحدات السكنية (فيلات - وحدات سكنية)، وكذا مشروعات الاستخدام المختلط، التى سيتم إعدادها للطرح للمصريين العاملين بالخارج، سواء في الحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدنس" بالعاصمة الإدارية الجديدة، ووحدات الأبراج الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وغيرها من المشروعات السكنية بمدينة العلمين الجديدة، وكذا الفيلات بمدينة المنصورة الجديدة، ومشروع صوارى، بمنطقة غرب كارفور بالإسكندرية، وغيرها من الوحدات والأراضي بالمدن الجديدة.

وأكد الوزير، أن مشروع "بيت الوطن" للمصريين العاملين بالخارج، حقق نجاحا كبيرا، ولاقى إقبالاً واستحسانا من المصريين بالخارج، حيث سبق للوزارة ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، طرح 7 مراحل بالمشروع، تضمنت نحو 17 ألف قطعة أرض سكنية، وعددا من الأراضى الخدمية، وأكثر من 7 آلاف وحدة سكنية بمشروعات مختلفة.

عاصم الجزار وزير الإسكان المصريين العاملين بالخارج الوحدات السكنية الإسكان

محتوي مدفوع

إعلان

إعلان

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد
- زيادة الأعداد ومد الحجز.. بيان عاجل من الإسكان بشأن شقق التمويل العقاري
خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا